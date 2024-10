Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 21 al 26 ottobre 2024: cosa prevedono le stelle per gli ultimi sei segni zodiacali

Dopo le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 21 al 26 ottobre 2024 per i primi sei segni dello zodiaco, Paolo Fox svela anche cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quale, tra i suddetti segni, vivrà una settimana serena sia dal punto di vista sentimentale che professionale? E chi, invece, dovrà munirsi di pazienza in attesa di giorni migliori? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 21 al 26 ottobre 2024: Bilancia a caccia di equilibrio

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia, nei giorni dal 21 al 26 ottobre 2024, saranno alla ricerca di equilibrio per poter prendere decisioni importanti sia in amore che sul lavoro. In amore è necessario dare una definizione alla relazione mentre sul lavoro potrebbero esserci occasioni importanti. Per i nati sotto il segno dello Scorpione è arrivato il momento di mettere da parte il mistero ed essere più trasparente soprattutto in amore dove i segreti rischiano di creare malintesi. Sul lavoro le opportunità non mancheranno ma sarà importanti concentrarsi su nuovi progetti.

Settimana all’insegna dell’avventura per i nati sotto il segno del Sagittario che potrà esplorare nuove occasioni soprattutto in ambito professionale. In amore, anche chi è impegnato in una relazione, potrebbe sentire l’esigenza di avere più libertà.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 21 al 26 ottobre 2024: relax per il Capricorno

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno del Capricorno avranno bisogno di rilassarsi. In amore, in particolare, non tutto dev’essere perfetto. A volte, qualche brivido è necessario per rendere tutto più bello. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci novità interessanti per dare una svolta alla vita lavorativa. I nati sotto il segno dell’Acquario hanno sempre tantissime idee ma, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, è il momento di concretizzarne almeno una. Sul lavoro le occasioni non mancheranno ma sarà necessario munirsi di pazienza.

Infine, la prossima settimana, i nati sotto il segno dei Pesci saranno più sognatori del solito anche se sarà necessario mantenere i piedi per terra. Di fronte ad un momento difficile, non abbiate timore a chiedere aiuto. In amore, provate ad ascoltare le esigenze del partner mentre sul lavoro prendetevi del tempo prima di prendere qualsiasi decisione.