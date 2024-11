L’oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1° dicembre 2024 rivela che questa settimana il pianeta Venere nel segno del Capricorno favorisce non solo in amore ma anche sul lavoro i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Dall’altro canto, tuttavia, la Luna Opposta invece porterà un po’ di tensioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni da Ariete a Vergine per la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 novembre 2024/ Amore ok per il Toro, lavoro top per l'Ariete e la Vergine...

Oroscopo settimanale fino al 1° dicembre 2024: incomprensioni in amore per Ariete:

ARIETE: La settimana inizia in maniera un po’ tesa per colpa della luna in opposizione, anche Venere non aiuta le coppie ne in generale le situazioni sentimentali in cui sono possibili incomprensioni e litigi, nel weekend, però, il cielo tornerà a sorriderti.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 22 novembre 2024/ Pesci intuitivi, Bilancia diplomatici

TORO: L’oroscopo settimanale svela che è un periodo molto fortunato soprattutto per i sentimenti grazie ad Venere attiva e favorevole e dunque se siete in coppia fate progetti a lungo termine, sul lavoro invece ci sarà un po’ di stanchezza e di stress a causa della luna in opposizione, il fine settimana sarà rilassante.

GEMELLI: La tua pazienza verrà messa a dura prova dall’opposizione di Mercurio, mentre l’opposizione della Luna potrebbe portare litigi e discussioni in famiglia o con il partner tuttavia continua a perseguire i tuoi obbiettivi perché Giove ti assicura il successo finale.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 22 novembre 2024/ Amore protagonista per Toro e Vergine

Previsioni segno per segno: oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1° dicembre 2024

CANCRO: Venere in Capricorno sarà favorevole per alcuni segni e dissonante per altri come i nati di questo segno, umore altalenante e momenti di crisi e dunque è meglio rinviare le decisioni importanti da prendere.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela che il cielo ti sorride questa settimana, complici il favore di Giove e Mercurio e la congiunzione di Marte, anche sul lavoro ti aspettano solo successi perché sarà impossibile non notare e apprezzare il tuo talento e le tue capacità.

VERGINE: Momento di gioia e stabilità sul piano dei sentimenti mentre non mancano preoccupazioni e fastidi sul piano lavorativo, Saturno in opposizione ti invita a eliminare dalla tua vita tutto ciò che non funziona più e lasciarlo andare per sempre.