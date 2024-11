Oroscopo settimanale Paolo Fox 25 novembre – 1 dicembre 2024: Scorpione impara a valutare le persone

Cosa dice l’Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 25 novembre al 1 dicembre 2024? Eccoci con gli ultimi sei segni dello zodiaco e le previsioni per ognuno di loro. Scopriamo cosa aspetta ai Bilancia, agli Scorpione, Sagittario, Acquario e agli amici dei Pesci. Curiosi di scoprire qualche consiglio per terminare al meglio il mese di novembre?

BILANCIA: la prossima settimana sarà piena di novità per i Bilancia. Dicembre sta per iniziare e i nati sotto questo segno stanno cercando di capire quali possono essere i propositi per il nuovo anno. L’oroscopo consiglia di lasciar fare al caso, senza pensare troppo, ma attenti alle conseguenze di ogni azione!

SCORPIONE: cosa dice l’Oroscopo settimanale Paolo Fox per i nati sotto il segno dello Scorpione? Le previsioni consigliano di imparare a comprendere bene le relazioni. “Questa persona mi piace?”, “Perchè l’ho scelta nella mia vita”? E ancora: questa persona merita di restare? Insomma, gli amici dello Scorpione devono riflettere e capire bene cosa ruota intorno a loro, soprattutto chi hanno scelto come persone per la loro vita.

SAGITTARIO: cari Sagittario, l’Oroscopo settimanale Paolo Fox prevede una grande energia per la prossima settimana che va dal 25 novembre al 1 dicembre 2024. Tanta è la voglia di fare e tante sono le novità in arrivo sia per dicembre che per il prossimo anno. Un consiglio per i nati sotto questo segno? Restate dove siete, senza cadere sempre negli impulsi, e il destino farà il suo corso.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: da Capricorno a Pesci, cosa dicono le previsioni per la settimana

CAPRICORNO: sta per arrivare una settimana tranquilla! L’Oroscopo settimanale Paolo Fox ci svela che i Capricorno hanno finalmente deciso di riposarsi prima delle festività e dopo un autunno piuttosto difficile. Oltretutto, torna Saturno nel segno, che come è risaputo, è capace di portare tantissima pace.

ACQUARIO: cari amici dell’Acquario, prima delle vacanze natalizie dovete rivedere le vostre priorità. L’Oroscopo settimanale Paolo Fox consiglia tanta riflessione e un momento di stop per ridefinire progetti e obiettivi. Nel weekend è importante riposarsi! Solo così riuscirete a prendere le vostre decisioni con assoluta calma.

PESCI: ed eccoci arrivati ai Pesci. State letteralmente splendendo e l’Oroscopo settimanale Paolo Fox lo sa bene! Godetevi questo periodo di armonia, preludio di tante belle notizie.