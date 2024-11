L’oroscopo settimanale da giovedì 28 novembre a mercoledì 4 dicembre 2024 prevede un cielo movimentato per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario mentre quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, potrebbero trovarsi di fronte a vecchie ferite. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci), invece, potrebbero sentirsi particolarmente vulnerabili ma anche pronti a fare passi importanti verso la guarigione. Vediamo adesso più nel dettaglio le previsioni della settimana da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale dal 28 novembre al 4 dicembre 2024: ottimo periodo per Scorpione

BILANCIA: Settimana ricca di energia nuova e positiva che vi spinge ad dare spazio alle emozioni più autentiche e vere, rallentate sul lavoro dopo settimane di stress e di impegni e progetti che hanno occupato la maggior parte del vostro tempo.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale dal 28 novembre al 4 dicembre 2024 siete in una fase di ripresa sentimentale e molti di voi sentono il desiderio di riportare equilibrio e serenità nella propria vita amorosa, sul lavoro occasioni favorevoli che cambieranno in meglio la situazione.

SAGITTARIO: Le relazioni più fragili potrebbero trovarsi ad un bivio, cercate di capire bene con chi avete a che fare soprattutto in amore, se il vostro partner non vi dà le attenzioni che meritate non ignorate il problema.

Previsioni degli ultimi tre segni: oroscopo settimanale fino al 4 dicembre 2024

CAPRICORNO: Non sottovalutate le esigenze del partner ma cercate di capire quali sono le sue esigenze, se siete in una fase di stallo con il dialogo e la comunicazione ne potrete uscire vincitori, nel lavoro guardate al futuro con ottimismo.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale fino al 4 dicembre 2024 per i nati del segno prevede una situazione familiare un po’ complessa, fate attenzione ma non lasciate che le preoccupazioni influiscano sui rapporti con gli altri e sul lavoro, affrontate tutto con calma.

PESCI: Se vivete in una relazione solida e forte e il momento giusto per pensare in grande, convivenze e matrimonio altrimenti è meglio prendere una pausa di riflessione, i single evitino persone già impegnate, sul lavoro ostacoli e impegni potrebbero rallentarvi.