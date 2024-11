L’oroscopo settimanale di Ada Alberti per la settimana che va da lunedì 25 fino a venerdì 29 novembre 2024 come sempre è tratto da Mattino Cinque. Sul finire di trasmissione la nota astrologa ha fornito le sue previsioni rivelando che cosa dicono le Stelle soffermandosi soprattutto su amore, fortuna e lavoro e dando anche consigli e pareri su come orientare le scelte e le decisioni. Vediamo dunque le previsioni da Bilancia a Pesci, seconda parte dello Zodiaco per la settimana.

Oroscopo settimanale fino al 29 novembre 2024: novità per Scorpione

BILANCIA: Secondo l’oroscopo della settimana per i nati tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre potete osare, favoriti i viaggi e gli spostamenti ma anche nuove sinergie di lavoro ma attenti perché in casa ci sono ancora delle spese.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale per i nati del segno prevede che qualcosa stride però bolle qualcosa in pentola, dovete osare ma sotto sotto e fare i vostri giochi

SAGITTARIO: Stando a quanto riporta la nota astrologa le stelle per i nati tra la fine di novembre ed i primi di dicembre prevede un buon periodo di sfide che potete vincere tutte ed ottenere, magari, anche un incarico di maggior prestigio.

Ada Alberti, oroscopo settimanale dal 25 novembre al 29 novembre 2024: periodo straordinariamente vincente per Acquario

CAPRICORNO: L’oroscopo settimanale di Ada Alberti per i nati dal 21 giugno al 22 luglio il cielo prevede che ci sarà un periodo di rilancio soprattutto sul piano lavorativo con intuizioni vincenti.

ACQUARIO: Per i nati tra la fine di gennaio e la prima metà del mese di febbraio, l’oroscopo di Ada Alberti vede un periodo straordinariamente vincente per voi sul piano lavorativo e creativo favoriti gli artisti però siate prudenti nel rapporto di coppia.

PESCI: Secondo l’oroscopo settimanale fino al 29 novembre 2024 fornito dalla nota astrologa nel programma di Canale5 sono favorite le compravendite in questo periodo ma attenti alle spese in casa o per la casa.