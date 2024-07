L’oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024 vede Mercurio entrato nel segno della Vergine e questo vuol dire che tutti i 12 segni dello zodiaco avranno più testa sulle spalle e senso di responsabilità. Vediamo nel dettaglio la classifica della settimana riportato da Fanpage.it partendo dal segno meno fortunato Pesci fino al primo Gemelli.

Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto: i segni meno fortunati in amore e sul lavoro.

PESCI: Pochissima voglia di socializzare, Tu proprio in questa settimana non riesci a trovare neanche una cosa interessante tra tutte le proposte che ti circondano.

SAGITTARIO: Questa è l’estate per mettere in discussione tutto quello che hai pensato fino ad ora. Partiamo dalle tue facoltà intellettuali che ad oggi sembrano scarse. Ma tu sorridi, dai retta a me!

ACQUARIO: Saresti capace di iscriverti a qualsiasi torneo e ti alleneresti con l’obbiettivo di sbaragliare la concorrenza di qualsiasi età, un po’ per spirito di competizione, un po’ per sfogare le energie in eccesso e un po’ per sfuggire alle attenzioni del partner.

SCORPIONE: Ti senti una foca che saltella dal telo mare all’acqua. Tutta colpa di Venere, secondo l’oroscopo settimanale, ancora a sfavore e quasi nessun altro pianeta che ti venga in aiuto. Anzi no, c’è Mercurio… infatti si dice che le foche siano molto intelligenti!

VERGINE: Arriva Mercurio nel tuo segno zodiacale e tu sei felice anche se hai poca vitalità, d’altronde quando le tue idee scodinzolano nel cervello tu ti ritieni sufficientemente grato. E parli, ininterrottamente.

TORO: Sei cosi concreto e pragmatico che non hai certo tempo per le sdolcinatezze senza secondi fini. O si parla almeno di sesso o tu non alzi manco la testa dal libro che stai leggendo.

Previsioni dal 29 luglio al 4 agosto 2024, oroscopo settimanale: Leone e Gemelli al top

CANCRO: Hai la capacità di pensare, immaginare, fantasticare che manco lo sceneggiatore ufficiale di film mentali di Hollywood. La realtà è secondaria. Non c’è bisogno che tu vada in diro per il mondo.

CAPRICORNO: Mentre tutti stanno programmando la vacanza tu sei ancora fissato con il lavoro, Sembra che il tuo cervello non si dia pace e rincorra progetti e proposte ai clienti. Placati.

ARIETE: Per fortuna hai la scusa del caldo per dare una spiegazione ai tuoi outfit succinti e super sexy. D’altronde ti senti cosi sensuale e irriverente che è bene che se ne accorgano tutti subito. L’oroscopo settimanale svela che sei battagliero, soprattutto in amore.

BILANCIA: Non siete solo belli e sexy ma anche sensibili e dolci. Praticamente perfetta. Meglio di un aperitivo consegnato direttamente sotto all’ombrellone.

LEONE: L’amore trionfa e tu ti rotoli volentieri con la tua dolce metà anche nella sabbia bollente come una sardina pronta per l’olio della frittura.

GEMELLI: Hai cosi tanta voglia di socializzazione che riusciresti ad organizzare anche il ghiacciolo party all’ora della merenda sotto al tuo ombrellone con la musica sparata dalle casse del cellulare. Inutile chiederti di abbassare il volume né delle energie né dei sentimenti.