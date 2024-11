L’oroscopo settimanale di Branko è tratto come sempre dal magazine Chi. Cosa prevedono le Stelle per la settimana da venerdì 15 a giovedì 21 novembre 2024? Quali segni saranno particolarmente fortunati in amore e sul lavoro e quali invece è meglio che procedano con cautela? A partire da venerdì 15 novembre l’entrata della Luna Piena in Toro avrà ripercussioni anche sugli altri segni, portando un punto di svolta. Vediamo di seguito nel dettaglio le previsioni da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale di Branko: previsioni fino al 21 novembre 2024

BILANCIA: La Luna Piena fa la fredda ma sarà anche eccitante e soprattutto nel fine settimana accanto a Giove promette momenti romantici ma anche viaggi emozionanti e fruttosi, periodo giusto se volete un figlio

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che la Luna Piena provocherà tensioni nel matrimonio, non irrigiditevi e non iniziate una pericolosa spirale di polemiche in seguito, però, grazie ad una magnifica Venere potrete ottenere delle conferme. Se dovete acquistare casa o accedere a un mutuo avrete l’appoggio e dei parenti.

SAGITTARIO: Plutone che si traferirà in un passaggio amico annuncia conoscenze divertenti, buone notizie per i fratelli, produttivo periodo di studi. Marte passionale aiuta l’amore e le avventure.

CAPRICORNO: Da venerdì 15 Luna Piena nel vostro cielo dell’amore lancia raggi gentili a Venere nel vostro segno, possibile un nuovo incontro per chi è single, data una chance alla fortuna, uscite, incontrate e guardatevi intorno. Plutone in Acquario incentiva i guadagni.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni della settimana svela che Plutone nel segno rappresenta potere, denaro, fascino personale… che cambiamento vi aspetta! Giovedì 21 anche il Sole diventa amico, procura incontri tuttavia la Luna Piena sarà un po’ fastidiosa.

PESCI: La Luna Piena venerdì vi fa capire quante persone avete dalla vostra parte, non siete soli. Non perdere la calma per qualche giovane saccente che pretende di insegnarvi il vostro mestiere e rallenta gli affari con ostacoli e dubbi ed evitate di mettervi alle stesso livello. Se cercate l’amore uscite ed affidatevi a Venere.