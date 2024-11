L’oroscopo settimanale di Branko è come sempre tratto dal magazine Chi, l’esperto di astrologia ha preparato segno per segno i pronostici dello zodiaco per il periodo che va da mercoledì 27 novembre a martedì 3 dicembre 2024. Cosa dicono le Stelle? Quali segni saranno particolarmente fortunati in amore e sul lavoro e quali invece dovranno agire con cautela? Vediamo di seguito più dettagliatamente le previsioni della settimana da Ariete a Vergine dal 27 novembre al 3 dicembre 2024.

ARIETE: Periodo ottimo per fare un check della vostra situazioni economico-finanziaria, di che si tratti di investimenti o proprietà immobiliari. In amore c’è un po’ di freddezza ma la passionalità quella è alta.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Branko con Marte sotto attacco è meglio arroccarsi ma non è detto che sarete voi a perdere mentre in generale è tempo di giocare a carte scoperte e accettare nuove sfide professionali.

GEMELLI: Capirete dove state sbagliando anche se le emozioni vi possono giocare brutti scherzi l’amore sembra un po’ in crisi ma alla fine capirete come muovervi. Cautela e attenzioni negli affari e sul lavoro mi raccomando.

CANCRO: Si prevedono nuovi incontri emozionanti per i nati del segno, un po’ contrastanti ma eccitanti e possono portare a belle amicizie e contatti utili nella carriera.

LEONE: L’oroscopo settimanale riporta che chi è in coppia potrebbe rafforzarsi grazie a nuove consapevolezze e nuovi percorsi spinti dall’eros, la situazione lavorativa, invece, sarà più delicata ed è necessario agire con cautela.

VERGINE: Per i nati del segno le Stelle prevedono nuove possibilità sia nella carriera che nella vita privata, Plutone porta grande efficacia per il vostro lavoro, e non è tutto periodo molto favorevole per chi tende a puntare su uno scatto di carriera.