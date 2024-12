L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni da venerdì 6 a giovedì 12 dicembre 2024 svelano cosa dicono le Stelle per tutti i segni dello Zodiaco. L’influsso di Marte in alcuni metterà zizzania e sarà portatore di tensioni e malumori mentre gli altri verranno aiutati sia in amore che nel lavoro, la Luna Nuova crea ansie ai Gemelli mentre porta entusiasmo a Leone. Vediamo di seguito le previsioni della settimana da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale di Branko: previsioni 6-12 dicembre 2024: Toro sotto stress

ARIETE: La Luna Nuova insieme a Mercurio favorisce gli studi e i perfezionamenti professionali ma ritagliatevi del tempo soprattutto nel weekend da dedicare agli affetti, alle persona care e soprattutto all’amore.

TORO: Stando all’oroscopo settimanale di Branko dovete continuare a stare attenti a Marte che mette un po’ zizzania in casa, tuttavia il cielo non è affatto male e Venere è pronta a proteggere l’amore e i vostri affari anche Mercurio può darvi un mano.

GEMELLI: Giornate in cui l’ansia serpeggia per colpa dei pianeti in Sagittario e della Luna Nuova, cercate di non essere pesanti e stare sempre attenti a tutto per fortuna, l’amore non vi delude e grazie a Venere e Marte potreste vivere delle interessanti avventure.

CANCRO: Ottimo periodo per il lavoro grazie alla Luna Nuova, è un momento propizio se volete cambiare tipo di attività o cercare un nuovo impiego, in amore c’è un po’ di freddezza sia per chi è in coppia che per chi è single, il consiglio è quello di non chiudervi in voi stessi.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo di Branko dal 6 al 12 dicembre 2024, Mercurio e il Sole saranno ancora nel vostro cielo e vi sentite giovani ed entusiasti, vi innamorate in un attimo, ma cercate di non diventare troppo protettivi con il coniuge o la persona amata.

VERGINE: Vi sembra che tutti ce l’abbiano con voi, che passino il loro tempo a criticarvi e a complottare magari qualcuno c’è, ma di certo state esagerando: se passate troppo tempo a rimuginare, l’unico risultato è quello di far crescere l’ansia e di rischiare di chiudervi in casa.