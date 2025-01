L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni dal 10 al 16 gennaio 2025 come sempre è tratto dal magazine Chi. Il noto astrologo ha svelato cosa dicono le Stelle segno per segno soprattutto su amore, lavoro, fortuna e salute. Chi avrà un cielo discreto, chi buono, chi molto e chi ottimo. Vediamo dunque le previsioni della settimana da Ariete a Vergine.

ARIETE: Marte in Cancro potrebbe significare problemi con la famiglia e con i figli ma vincerete grazie all’appoggio di Giove e Plutone, in generale siate più morbidi mentre Cupido vi invita a lasciarvi cullare da un Pesci.

TORO: L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni fino al 16 gennaio 2025 svela che Marte e Mercurio portano buone notizie da lontano, nuove idee ed una bella energia vitale che schiaccia via le incertezze e gli acciacchi dei mesi passati, sul lavoro grazie alla Luna Piena potrete firmare un accordo molto vantaggioso, per i single in arrivo incontri emozionanti.

GEMELLI: Potreste essere preda di nostalgia e rimorsi, mentre avete un campo pratico molto attivo, attenti alle litigate con i familiari. Per quanto riguarda i single, invece, dovrebbero guardarsi intorno e magari proprio verso un Acquario che vi desidera.

CANCRO: Grazie a Marte ed alla Luna Piena potrete giocare le vostre carte sia in amore che sul lavoro, Venere resta una fidata alleata mentre Mercurio può creare malintesi, incontri interessanti con Scorpione e Toro.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Branko fino al 16 gennaio 2025 dopo i mesi frenetici appena trascorsi sentite l’esigenza di rallentare un po’, sul lavoro è necessario valutare bene il da farsi mentre in amore grazie a Venere le radici del vostro cuore sono ben salde.

VERGINE: Sia sul lavoro che in amore è il momento di chiedere un chiarimento, mettere le carte in tavola e capire chiaramente cosa fare, Mercurio e il Sole vi aiutano ad acquistare fiducia in voi stessi mentre Marte promette nuovi e interessanti incontri soprattutto con un giovane Capricorno.