L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni dal 27 settembre fino al 3 ottobre 2024 per i primi segni dello Zodiaco è tratto come sempre dal magazine Chi. Cielo ottimo per i nati sotto il segno del Toro soprattutto in amore grazie a Venere mentre Toro dovranno stare un po’ più attenti sia in amore che sul lavoro e soprattutto correre qualche rischio. Ottimo momento per Gemelli mentre al contrario Cancro sono un po’ in sofferenza. Infine Mercurio protegge sia Leone che Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale di Branko: previsioni dal 27 settembre fino al 3 ottobre 2024

ARIETE: Bellissimo cielo grazie ad un Venere sexy e appassionata ed anche Marte sarà meno aggressivo, tuttavia attenti alla Luna Nuova che potrebbe farvi litigare con il partner. Nel lavoro avrete poca energia a causa di tutto ciò che vi frulla nella testa.

TORO: Venere sarà eccitante, per l’oroscopo settimanale di Branko, ma anche un po’ capricciosa e, con Luna nervosa, non è escluso che ci possano essere tensioni in casa e famiglia, cercate di rilassarvi nel weekend mentre nel lavoro tra nuovi impegni e incarichi potrete correre qualche rischio.

GEMELLI: Correrete come treni verso il vostro obbiettivo, le Stelle vi spiana la strada per le vostre mete sia che sia di natura professionale che sentimentale. Per alcuni potrebbe essere un buon momento anche per fare la fatidica proposta di matrimonio.

CANCRO: Grazie a Venere e Marte la vostra vita affettiva si riempie di dolcezza e passione e se siete ancora single non mancheranno le occasioni per fare l’incontro giusto. Tuttavia a causa del Sole potrebbero esserci tensioni in famiglia.

LEONE: La Luna in questi giorni non è ostile e, insieme a Sole e Mercurio, vi invita a dare una chance a chi vi piace da tempo potreste ricevere un ottima risposta. Pure i nuovi incontri sono belli e fortunati, gli affari vanno avanti bene.

VERGINE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimana sono previsti nuovi incontri che provocheranno nuove e forti emozioni e magari anche la nascita di un amore, momento molto buono anche negli affari grazie alla protezione di Venere e Mercurio.