L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come ogni lunedì è tratto dal suo profilo Instagram ufficiale. Cosa dicono le Stelle per la settimana? Quali segni saranno particolarmente fortunati, quali, invece, quelli che brilleranno in amore grazie a Cupido pronto a lanciare le sue frecce? Si vivrà un periodo particolarmente interessante sul lavoro e per questo può sparare in vantaggiose offerte professionali?. Vediamo di seguito le previsioni da Bilancia a Pesci dal 9 al 15 dicembre 2024 del noto astrologo. Il segno TOP della settimana è Acquario, ciò vuol dire che i nati del segno saranno particolarmente fortunati nei prossimi giorni.

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 dicembre 2024: segni in ripresa in amore

BILANCIA: Le Stelle lasciano presagire una importante ripresa nelle questioni di cuore, e può cancellare i momenti no, nel lavoro la Luna Piena in Genelli agevola le scelte migliori e le decisioni giuste.

SCOPRIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale fino al 15 dicembre 2024 Venere può amplificare la complicità nei rapporti giusti ma anche la lesa maestà in quelli che sono alla frutta, la Luna Piena può aiutarti a risolvere un problema di soldi…ma può anche portarti dei soldi.

SAGITTARIO: Venere in Acquario ti renderà irrestibile, l’eros inebrierà le dinamiche di coppia e non solo, mentre i single dovranno scegliere la persona giusta tra mille pretendenti, nel lavoro la Luna Piena in Gemelli custodisce il seme di una svolta.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale fino al 15 dicembre 2024: Acquario al top

CAPRICORNO: Le Stelle ti aiuteranno a far chiarezza nel tuo cuore ma possono anche aiutarti a scoprire sentimenti e intenzioni di chi hai scelto di avere accanto, nel lavoro si intravede l’occasione giusta per farti valere.

ACQUARIO: PUOI ESSERE IL SEGNO TOP DELLA SETTIMANA per Mauro Perfetti, Venere nel segno è pronta a inaugurare una nuova stagione dell’amore, per coppie e cuori solitari, nel lavoro esprimi un desiderio perché la Luna Piena in Gemelli è in ascolto.

PESCI: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale del noto astrologo la Luna Piena ti può aiutare ad archiviare le delusioni del passato e a sganciarti dalle illusioni del presente, nel lavoro a metà settimana può arrivare una novità inaspettata che ribalta tutto a tuo favore.