L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come ogni lunedì è tratto dal suo profilo Instagram ufficiale. Cosa dicono le Stelle per la settimana? Quali segni saranno particolarmente fortunati, quali, invece, quelli che brilleranno in amore grazie a Cupido pronto a lanciare le sue frecce? Si vivrà un periodo particolarmente interessante sul lavoro e per questo può sparare in vantaggiose offerte professionali? Domenica la Luna si fa Piena in Gemelli e Mercurio riprende il moto diretto dal Sagittario. Vediamo di seguito le previsioni da Ariete a Vergine della settimana dal 9 al 15 dicembre 2024 del noto astrologo.

Oroscopo settimanale fino al 15 dicembre 2024: favorito l’amore per Ariete e Gemelli

ARIETE: Venere in Acquario è un portento per favorire amore e amicizie…ma può anche aiutare a trovare gli agganci giusti nel lavoro, la Luna Piena in Gemelli ti spinge a chiudere con i ‘forse’

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale Venere in Acquario può alterare la vostra disponibilità nei sentimenti, portando ad essere o troppo presenti o troppo assenti, nel lavoro e nelle questioni che parlano di soldi, forse potrebbero arrivare delle risposte.

GEMELLI: Anche per i nati del segno Venere in Acquario ti può aiutare a far ringiovanire il cuore… regalandoti più eros, più complicità e più incontri, nel lavoro ci penserà la Luna che si fa piena nel segno a spingerti nella direzione giusta.

CANCRO: Le Stelle ti possono dare una mano per mettere del peperoncino nella coppia! Invece per quanto riguarda il lavoro si intravedono delle novità che promettono più guadagni…ma devi scegliere quelle giuste e scartare le bufale.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, anche per i nati di questo segno Venere in Acquario invita a cercare gli ingredienti giusti per avere una sana relazione, nel lavoro la Luna Piena in Gemelli illumina progetti e proposte…per farti scoprire quali sono quelli che fanno per te.

VERGINE: Le Stelle ti possono aiutare a scoprire se chi hai accanto ha voglia di costruire un domani insieme a te, nel lavoro i forse e i no delle ultime settimane presto diventeranno dei si.