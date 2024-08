L’oroscopo settimanale dell’astrologa Ginny svela quali saranno i segni più fortunati e quali invece meno nei prossimi giorni con le previsioni da lunedì 19 a domenica 25 agosto 2024. Tanto amore per i segni di terra come Capricorno ma dubbi e incertezze ai segni fissi per colpa di Mercurio retrogrado in Leone. Vediamo nel dettaglio cosa dicono le Stelle e cosa prevedono gli Astri.

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto 2024: Sagittario Flop

BILANCIA: Al 5° posto in questa speciale classifica, appari sicura, energica, addirittura sportiva. Insomma, non vorrei esagerare con i complimenti ma forse ne hai proprio bisogno. E anche di coccole: ti basterebbe chiederle come la granita al bar.



SCORPIONE: Al 6° posto secondo l’oroscopo settimanale la Luna piena di lunedì mette proprio in discussione il tuo concetto di eredità personale, quella serie infinita di valori, idee, considerazioni e verità discutibili che ci tieni a lasciare alle persone che ami. Forse dovresti iniziare col dimostrargliele.

SAGITTARIO: Al 12° ed ultimo posto perché nemmeno frugando in fondo alla tua borsa mare riesci a trovare un buon motivo per tirarti su: anche il tuo amato Giove ha abbandonato la missione! Quindi goditi un po’ di malinconia come nei romanzi dell’ottocento.

Previsioni segno per segno, oroscopo settimanale di Ginny: Capricorno Top

CAPRICORNO: Segno che svetta al 1° posto, domini la classifica dei segni più fortunati della settimana come se fossi il bagnino sulla sua torretta! Il bello è che se fosse per te andresti a salvare tutti ma solo per il gusto di farti abbracciare, ringraziare, applaudire un po’.

ACQUARIO: 8° posto secondo l’oroscopo settimanale, con tutte queste energie che ti accendono come il fornelletto da campeggio e una quasi nulla preparazione intellettuale rischi di dire o fare cose delle quali potresti pentirti. Nel giro di pochi minuti! Ci mancava pure la Luna piena nel tuo segno.

PESCI: 11° e penultimo posto, invece, ancora per i nati tra febbraio e marzo perché tutti i pianeti allegri, giocosi, leggeri e spensierati se la sono filata via dal vostro segno zodiacale come quando in discoteca accendono le luci nella pista. Non c’era proprio nulla da fare!