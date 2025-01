Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: cosa prevedono le stelle fino al 2 febbraio 2025 per la seconda metà dello zodiaco

Cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? A rispondere a tale domande è l’astrologo Mauro Perfetti che, attraverso la propria pagina Instagram, dà preziosi consigli a tutti su come affrontare novità, sfide e occasioni nuove sia nella sfera sentimentale che lavorativa, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni per la seconda metà dei segni zodiacali.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 2 febbraio 2025/ Ariete, sorprese inaspettate per i single

Oroscopo settimanale fino al 2 febbraio 2025: chiarimenti per lo Scorpione

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti valido dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025, i nati sotto il segno della Bilancia, grazie alla presenza della Luna Nuova nel segno dell’Acquario, possono ritrovare l’alchimia di coppia e dare nuova luce ad un rapporto che, ultimamente, ha dovuto affrontare diverse tempeste. Se, invece, siete single, le stelle vi spingeranno nella direzione giusta per trovare l’amore. Nel lavoro, il momento giusto per concretizzare un’idea o un progetto è quello tra mercoledì e giovedì.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 gennaio 2025/ Mercurio in Acquario favorisce il segno e anche la Bilancia

Le stelle possono permettere allo Scorpione di essere incoronato re o regina, ma tutto dipende dalle scelte che si fanno. In amore, c’è la possibilità di un chiarimento con chi vi ha deluso mentre sul lavoro, la settimana è positiva se non qualche piccolo intoppo tra mercoledì e giovedì. Per i nati sotto il segno del Sagittario, è arrivato il momento di fare chiarezza nei rapporti e valorizzare chi avete scelto di avere accanto. Per i single sono previsti incontri che si concretizzeranno la settimana prossima. Sul lavoro, potrebbe esserci una svolta grazie alla presenza di Mercurio in Acquario.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 gennaio 2025/ Ariete e Gemelli recuperano grazie a Mercurio favorevole

Oroscopo settimanale fino al 2 febbraio 2025: Capricorno, l’amore bussa

Svolta nella vita sentimentale dei nati sotto il segno del Capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti fino al 2 febbraio 2025. C’è la possibilità di ravvivare la complicità con il partner e pensare al futuro della coppia. Se, invece, siete single potreste avere un incontro speciale. Sul lavoro, dopo aver smosso un po’ la situazione, arriveranno i primi risultati.

Momento positivo nella sfera professionale dei nati sotto il segno dell’Acquario. Grazie al momento professionale top, ci sarà la possibilità anche di concretizzare un importante progetto di coppia. Per i single, invece, le occasioni non mancheranno e ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Per i nati sotto il segno dei Pesci, infine, le stelle torneranno a farvi credere nell’amore se siete reduci da una forte delusione. Per i single, infatti, arriveranno occasioni e proposte. Sul lavoro, poi, arriveranno le risposte e le conferme che stavate aspettando.