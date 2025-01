Vista e analizzata la prima parte dello zodiaco, ci addentriamo ora nell’oroscopo settimanale degli altri segni, con le previsioni di Roby Carsoli su Blasting News. Dunque, chi sale e chi scende nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025? Andiamo subito a scoprirlo.

Cominciamo dagli amici della Bilancia, pronti a vivere grandi emozioni nei prossimi giorni. Mercoledì 29 può essere propizio per ascoltare le proprie intuizioni e raccogliere i frutti. Il fine settimana invece si presenta come il momento ideale per staccare dalla routine e prendersi una pausa.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione evidenzia un periodo non semplicissimo per i nati sotto questo segno. La settimana presenta alti e bassi e occorrerà davvero tanta pazienza. Domenica 2 febbraio, la giornata più positiva tra opportunità e momenti di serenità da vivere appieno.

Il Sagittario si appresta a vivere una settimana dinamica ma non priva di ostacoli. Inizio piuttosto in discesa seconda l’esperta, con giorni propizi per dare il massimo sul fronte lavorativo e per dedicarsi ai rapporti personali.

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

L’oroscopo settimanale del Capricorno offre prospettive sia di riflessione sia di produttività. I giorni più favorevoli sembrano presentarsi ad inizio settimana, poi regnerà la stabilità fino al week end con esiti soddisfacenti in ambito relazionale e lavorativo.

L’ Acquario potrebbe essere uno dei segni protagonisti di questo oroscopo settimanale, dato che il cielo appare più che mai favorevole. Entusiasmo e determinazione daranno i propri frutti già a partire da Martedì 28, con opportunità uniche da non lasciarsi scappare. Chiaro?

Concludiamo con l’oroscopo settimanale dei Pesci, pronti a vivere una settimana ricca di stimoli con buone possibilità di raggiungere traguardi importanti su vari fronti. Giovedì 30 è il giorno da segnare sul calendario in positivo, mentre sul fronte lavorativo l’inizio della settimana può essere utile per chiudere alcune questioni.