L’oroscopo settimanale Paolo Fox dal 12 al 18 agosto 2024 svela cosa dicono le Stelle per i prossimi giorni su amore, fortuna e lavoro. Quali segni saranno particolarmente pronti per una settimana all’insegna del buonumore e delle opportunità e quali, invece, dovranno pazientare con calma? Vediamo cosa dicono le previsioni per gli ultimi sei segni dello Zodiaco da Bilancia a Pesci, quest’ultima ancora in crisi ma pronti per una nuova rinascita.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 12-18 agosto 2024: buon momento per i Bilancia

BILANCIA: Venere ti spingerà a cercare l’equilibrio in tutte le aree della tua vita. È un buon momento per fare un bilancio delle tue relazioni e per lavorare sulla tua crescita personale. Sul lavoro, la diplomazia sarà la tua migliore alleata, aiutandoti a risolvere situazioni complesse con grazia e intelligenza.

SCORPIONE: Plutone, il pianeta della metamorfosi, ti spingerà a lasciar andare ciò che non serve più. In amore, questa settimana potrebbe portare a rivelazioni sorprendenti che trasformeranno il tuo modo di vedere le relazioni. Sul lavoro, sarà importante mantenere la concentrazione e non lasciarsi distrarre da questioni superficiali.

SAGITTARIO: Per l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, Giove ti incoraggia a esplorare nuovi orizzonti e a non avere paura di uscire dalla tua zona di comfort. Che si tratti di un viaggio fisico o di una nuova esperienza mentale, questo è il momento di arricchire la tua vita con nuove scoperte. In amore, la tua natura avventurosa potrebbe portare a incontri stimolanti e inaspettati.

Paolo Fox, oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto 2024: previsioni ultimi segni

CAPRCORNO: Saturno rafforzerà la tua determinazione a raggiungere i tuoi obiettivi, rendendo questo periodo ideale per fare progressi significativi sul lavoro. È un buon momento per prendere decisioni importanti e per pianificare il futuro con precisione. In amore, potrebbe essere necessario fare un passo indietro e riflettere.

ACQUARIO: Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox Urano, il pianeta del cambiamento, ti spingerà a rompere con le convenzioni e a cercare modi nuovi e creativi di esprimerti. In amore, la tua indipendenza sarà un punto di forza, ma assicurati di non trascurare le esigenze del partner.

PESCI: Nettuno, il tuo pianeta dominante, ti guiderà verso una comprensione più profonda di te stesso e degli altri. Sarà un momento ideale per dedicarti a pratiche spirituali o artistiche che nutrono la tua anima. In amore, la tua capacità di empatia ti permetterà di connetterti profondamente con il partner, creando un legame ancora più forte.