Una settimana scandita dalle festività, dall’armonia del Natale, ma soprattutto da spunti ben fotografati dall’Oroscopo settimanale Paolo Fox 25-29 dicembre 2024 riportato dal Corriere della Sera. Il focus del noto astrologo parte dalle sfumature d’amore e dai possibili scenari dei prossimi giorni. Incontri interessanti, piccole incomprensioni e ‘ombre’ del passato; è una fase di emozioni altalenanti ma sicuramente intense. Sul lavoro c’è del lavoro in sospeso, impegni da non sottovalutare; buona parte dei segni potranno però giovare di grande energia e soprattutto di ottime intuizioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni per l’Oroscopo settimanale Paolo Fox 25-29 dicembre 2024.

BILANCIA: Venere nel segno rende favorevoli le emozioni in amore con la possibilità di creare qualcosa di importante. Attenzione però a questa prima fase della settimana dove qualcuno potrebbe mettervi in discussione. Sul lavoro buoni contatti e spunti per il prosieguo dei vostri progetti anche in vista del nuovo anno.

SCORPIONE: L’amore torna a primeggiare e qualcuno di importante nella vostra vita potrebbe darvi le rassicurazioni che tanto attendevate. Siate espansivi e non lasciate che le barriere emotive abbiano la meglio. Sul lavoro serve essere vigili, soprattutto su alcune questioni burocratiche e legali.

SAGITTARIO: In amore vi aspetta una settimana altalenante, scandita da momenti di confronto ma anche con un senso di mancanza che potrebbe determinare particolare irrequietezza e mancanza di certezze. Sul lavoro le ultime sfide non vi hanno gratificato quanto sperato, non è però il momento di perdere mordente.

CAPRICORNO: Procedere con calma, sia dal punto di vista pratico e teorico, è necessario in questa fase della vostra vita. In amore potrebbe tornare una persona dal passato, un contatto perso da tempo ma che nei vostri sentimenti ha ancora un peso. Sul lavoro arrivano grandi occasioni, soprattutto in vista del nuovo anno.

ACQUARIO: Stando all’Oroscopo settimanale Paolo Fox 25-29 dicembre 2024 sono da evitare le polemiche; la noia potrebbe prendersi fin troppa scena ma gli incontri sono ugualmente favoriti. Sul lavoro siete carichi di energia, con tanta voglia di fare e soprattutto costruire.

PESCI: Piccole scaramucce in amore soprattutto per le coppie consolidate, cercate però di non discutere troppo soprattutto in vista delle festività. Sul lavoro c’è tanto da fare e forse altrettanta tensione; forse sarà il caso di trovare la giusta chiave per non perdere il controllo della situazione.