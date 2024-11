Oroscopo settimanale Paolo Fox: cosa prevedono le stelle dal 25 novembre all’1 dicembre

Come sarà l’ultima settimana di novembre secondo le previsioni dell’oroscopo? A svelare l’andamento delle stelle per la settimana che va dal 25 novembre all’1 dicembre 2024, come sempre, è Paolo Fox, pronto a dare consigli ai nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci su come affrontare piccoli ostacoli sia sul lavoro che in amore. Senza indugiare ancora, dunque, andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: alti e bassi per il Sagittario

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia dovranno fare attenzione all’amore che, mai come ora, sarà simile ad una montagna russa. Qualche dubbio e perplessità sulla sfera lavorativa: prendetevi del tempo per riflettere prima di prendere qualsiasi decisione. Sorprese sentimentali in arrivo, invece, per lo Scorpione che potrebbe rivalutare e mettere in discussione tutte quelle che, finora, sono state le sue scelte. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci delle sfide da superare e sarà necessario utilizzare tutta la creatività.

Settimanale di alti e bassi per i nati sotto il segno del Sagittario. In amore, vi sembrerà di essere su una montagna russa mentre sul lavoro sarà necessario impegnarsi più del solito per raggiungere gli obiettivi che aveva fissato.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: emozioni per i Pesci

Sarà una settimana particolare quella che va dal 25 novembre all’1 dicembre 2024 per i nati sotto il segno del Capricorno che, secondo le previsioni di Paolo Fox, saranno particolarmente stressati. Tuttavia, qualche momento magico arriverà dalla sfera dei sentimenti mentre sul lavoro non mancheranno le sfide ma anche le energie per superarle. Giorni particolari attendono l’Acquario che, in amore, vivrà momenti di grande entusiasmo ad altri di down mentre sul lavoro ci saranno sfide da affrontare con forza e determinazione.

Emozioni intense in amore per i nati sotto il segno dei Pesci che, in questa settimana, potrebbero sentirsi sopraffatti dall’intensità dei sentimenti. Sul lavoro, invece, avete l’energia e la creatività per affrontare sfide e risolvere piccoli problemi.