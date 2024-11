Ed eccoci con le previsioni per gli altri segni dello zodiaco, con l’oroscopo settimanale di Joss che va dal 25 novembre al 1 dicembre. Quali segni salgono e quali scendono secondo il celebre astrologo? Andiamo ad approfondire le previsioni segno per segno, focalizzandoci su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Bilancia: per quanto riguarda i nati sotto questo segno, le previsioni del celebre astrologo enfatizzano il desiderio di tuffarsi e immergersi in nuovi progetti. Per chi ha delle cose da chiarire, questo è il momento migliore per farlo, nonché di vincere eventuali insicurezze.

Scorpione: l’oroscopo sembra anticipare una settimana piuttosto positiva per lo Scorpione. Gli ultimi sforzi lavorativi ripagano alla grande, ma anche l’amore sembra portare momenti positivi e piacevoli. Per quanto concerne la sfera lavorativa, si sbloccano situazioni interessanti. Insomma, si avanza verso il successo.

Sagittario: in questo caso le opportunità devono ancora bussare alla porta, ma siamo molto vicini. Per chi è in coppia, il momento è propizio per realizzare un progetto. Chi ancora non ha trovato l’amore potrebbe trovare qualcuno di interessante con cui può nascere una bella sintonia.

Oroscopo settimanale Joss: le previsioni per Venere, Acquario e Pesci

Venere: l’oroscopo settimanale sorride sul tema delle finanze e dell’amore. Giorni positivi per chi è in coppia, pronto a vedere crescere l’affiatamento. Chi invece è single può dedicarsi agli incontri con partner potenziali interessanti. Il mood vacanziero può prendere il sopravvento.

Acquario: cambiamenti in vista secondo l’oroscopo settimanale, con le finanze in miglioramento e tante possibilità all’orizzonte. Progetti intriganti per chi è in coppia e per chi sta per prendere decisioni molto importanti. Chi lavora autonomamente sta per ingranare.

Pesci: le previsioni dipingono un quadro complesso che potrebbe portare a piccoli intoppi a chi sta lavorando a dei progetti. I single sorridono per possibili incontri durante la settimane. Gli amanti dei viaggi pure: è il momento di spostarsi e cambiare aria.