Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 19 gennaio 2025: le previsioni per gli ultimi segni

L’oroscopo accompagna molte persone che, ogni giorno, vanno a caccia di tutte le previsioni per affrontare la giornata. Cosa prevedono, dunque, le stelle per i giorni fino al 19 gennaio 2025? A rispondere a questa domanda è Paolo Fox che fornisce consigli sul piano sentimentale e professionale fino al 19 gennaio. Andiamo, così, a scoprire tutte le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 19 gennaio 2025: Bilancia, bene l’amore

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 19 gennaio 2025, i nati sotto il segno della Bilancia vivranno giorni importanti sul piano sentimentale. Chi cerca l’amore, potrebbe trovarlo allargando il cerchio delle conoscenze mentre chi ha già una storia potrà viverla senza problemi. Chi, invece, sta vivendo una crisi di coppia, dovrà risolvere tutto entro fine mese. Sul lavoro, è necessario fare una selezione dei programmi e degli ambienti. I nati sotto il segno dello Scorpione che sono single e desiderano trovare l’amore saranno particolarmente intransigenti ma Venere è assolutamente favorevole. Periodo positivo sul piano professionale e la situazione migliorerà grazie alle vostre capacità.

Amore in attesa per i nati sotto il segno del Sagittario che dovranno aspettare i primi giorni di febbraio per vedere un cambiamento della vita sentimentale. Il cuore sente l’esigenza di essere riscaldato e di ricevere sicurezze e tutto ciò avverrà nelle prossime settimane. Qualche questione legale sul piano professionale e, secondo le stelle, sarebbe il caso di affrontarle subito.

Oroscopo settimanale Paolo Fox fino al 19 gennaio 2025: problemi d’amore per il Capricorno

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno del Capricorno con qualche problema d’amore, dovranno dire addio al silenzio e cercare subito la strada del dialogo per risolvere la situazione. Sul lavoro, entro la fine del mese, potrebbero sorgere nuove collaborazioni. In generale, questo periodo permetterà al Capricorno di risolvere diverse situazioni.

Situazioni rimaste in sospeso in amore per i nati sotto il segno dell’Acquario che avranno modo di risolvere tutto. E’ importante, infatti, affrontare le situazioni e non fuggire. Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di tirare fuori l’ambizione e raggiungere i propri obiettivi. Le stelle favoriscono l’amore dei nati sotto il segno dei Pesci, sia per le persone che sono ancora in cerca della persona giusta sia per coloro che hanno già una storia. Sul piano lavorativo, molto importanti ed interessanti le occasioni che arriveranno e che dovranno essere sfruttate al massimo.