L’oroscopo settimanale di Ada Alberti, con le previsioni per i giorni dal 13 al 17 gennaio 2025, torna come di consueto nel programma di Canale5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchio al lunedì. La nota astrologa ha fornito come sempre le sue previsioni stando attenta alle posizioni di Venere, Marte, Giove e Mercurio che sono coloro che più influenzano i segni a favore o in opposizione. Cosa succederà ai segni nei prossimi giorni soprattutto su amore e lavoro? Vediamo le previsioni della settimana da Bilancia a Pesci mentre in un altro articolo abbiamo esaminato più nel dettaglio da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale di Ada Alberto, dal 13 al 17 gennaio 2025: le previsioni

BILANCIA: Gli astri e i pianeti rivelano che nei prossimi giorni dovete vincere qualche sfida soprattutto nella professione, potrete osare ma cercate di essere molto astuti e lavorare sotto sotto come fanno gli altri.

SCORPIONE: Sarò una settimana all’insegna del divertimento per i nati del segno che saranno, o si sentiranno più sexy che mai, amore e passione tutta da vivere mentre se siete single potrete incontrare l’anima gemella.

SAGITTARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Ada Alberti è un periodo di miglioramento per quando riguarda il lavoro però dovete essere un po’ più accondiscendenti con chi lavorate

Ada Alberti, oroscopo settimanale: previsioni degli ultimi segni

CAPRICORNO: La nota astrologa ha rivelato che è un momento importante in cui siete osteggiati da qualcuno e forse è pronta a tornare una vecchia questiona ma siete abbastanza astuti per fronteggiarla in maniera adeguata.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale si tratta di giornate in cui dovete badare alle finanze ma anche alle questioni burocratiche e forse anche legali

PESCI: L’oroscopo di Ada Alberti fornito a Mattino Cinque, il pogramma di Federica Penicucci e Francesco Vecchi, si conclude con i sensualissimi nati tra fine febbraio ed i primi di marzo che sono determinati a dare voce ai loro ideali ed il consiglio è ovvio: fatelo e vincerete.