Oroscopo settimanale di Antonio Capitani, le previsioni dal 14 al 27 agosto 2024 per i primi sei segni

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane secondo l’oroscopo di Antonio Capitani? Quali sono le previsioni per i 12 segni zodiacali in queste due prossime settimane di caldo agosto? Ecco cosa dicono le stelle, secondo il celebre astrologo di Vanity Fair, per i primi sei segni dello zodiaco: da Ariete a Vergine.

ARIETE: La quotidianità può trovare sbocchi diversi dal consueto, favorendo un po’ tutto, dal lavoro all’amore. Un’occasione, dunque, per ritemprarvi. Attenti, però, a non parlare troppo e a rivelare qualcosa che non dovete. Secondo Antonio Capitani, in questi giorni: “L’amor è forse più fornicazione che piccioncinate.”

TORO: La presenza di Giove agevola incassi e ingaggi, rendendo meno pesanti le spese di questo periodo. È un ottimo periodo anche per chi lavoro, visto che otterrà premi e risultati importanti. Secondo l’oroscopo di Capitani: “Venere vi fighizza e soddisfa sia il cuore sia la vostra (più) viva vocazione fornicatoria.”

GEMELLI: Nonostante siano giorni di ferie, Giove favorisce sia il lavoro che il denaro. Ma non è tutto, perché favorisce le conoscenze, fuori e dentro il campo lavorativo. Attenti, però, a non farvi prendere per i fondelli: mantenete sempre alta la dose di attenzione (e di furbizia). L’Oroscopo di Antonio Capitani, infine, favorisce anche la sfera sessuale: “A sud dell’ombelico c’è (tanta) vita.”, scrive.

Oroscopo di Antonio Capitani per Cancro, Leone e Vergine

L’Oroscopo di Antonio Capitani continua, poi, con le previsioni per i segni di Cancro, Leone e Vergine: cosa accadrà nella loro vita nei prossimi giorni?

CANCRO: Siete un segno che preferisce andare sempre sul sicuro, eppure nei prossimi giorni potreste andare incontro all’inatteso. In quel caso non è da escludere che sarà sì inatteso ma anche vantaggioso e sorprendente. Vacanze e lavoro vi sollevano un po’, mentre “l’amor si fa dolce come una panna cotta. E la fornicazione è il caramello che lo rende ancora più gustoso.” ci dice l’Oroscopo di Antonio Capitani.

LEONE: Favoriti in questi giorni i contatti, nuovi o da riallacciare, sul lavoro. Riuscirete inoltre a risolvere con successo eventuali circostanze complesse. “Il tutto, mentre le vacanze facilitano la remise en forme, propiziata anche da interludi fornicatori di elevato pregio.” scrive l’astrologo.

VERGINE: È un periodo in cui iniziano a muoversi molte cose per voi, e probabilmente in direzioni differenti da quelle che vi aspettavate. Non fatevi prendere però dall’ansia, perché ogni innovazione vi tornerà probabilmente utile. Per l’amore, l’Oroscopo dice “Intanto, in vacanza o a casa, il cuore si sdilinquisce in un mar di melassa. Ma a sud dell’ombelico aleggia un cicinìn di desolazione.”