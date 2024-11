Oroscopo settimanale, le previsioni fino al prossimo 8 dicembre 2024

Si avvicina l’inizio di una nuova settimana e torna l’appuntamento con l’Oroscopo settimanale, stando alle previsioni dei prossimi giorni, tante situazioni sono pronte a cambiare tra sorprese e colpi di scena, con situazioni che erano in via di definizione pronte finalmente a trovare una risposta. Partiamo analizzando le situazioni di Bilancia, Scorpione e Sagittario:

BILANCIA: siete in cerca di sintonia tra ambizioni personali e relazioni, potrebbe nascere qualche malinteso che dovete raccogliere in maniera intelligente e non fasciarvi eccessivamente la testa. Riflettete su casa e rapporti, evitate di lasciarvi andare a investimenti sanguinosi economicamente.

SCORPIONE: Mercurio e Giove potrebbero presto darvi delle notizie sorprendenti, spingendovi verso cambiamenti importanti. Dal punto di vista affettivo, Venere vi richiama alla riflessione: equilibrate i vostri bisogni con quelli degli altri.

SAGITTARIO: avete energia in questa fase, anche se Mercurio vi richiama alla prudenza, evitate di lasciarvi andare a delle spese di troppo. Rilassatevi e date equilibrio alla vostra salute, cercate di rilassarvi.

Oroscopo settimanale, svolta in arrivo per altri segni

Sempre stando alle previsioni dell’Oroscopo settimanale riportato in questo caso da L’Officiel, andiamo a capire altre dinamiche dei prossimi giorni, più precisamente fino all’8 dicembre 2024, vediamo cosa prevedono gli altri aggiornamenti per i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci:

CAPRICORNO: la prossima settimana vi spingerà a fare delle riflessioni importanti, si rafforzano gli investimenti, aumenta la creatività che dovete cercare di sfruttare per i vostri hobby, pensate alla salute che richiede sforzi.

ACQUARIO: secondo l’Oroscopo settimanale il periodo in arrivo si preannuncia lieto, con tante novità e collaborazioni che si intravedono all’orizzonte, Mercurio potrebbe creare qualche malinteso, se avete modo godetevi un po’ di sano relax.

PESCI: fate attenzione alle spese, sarete creativi e potete lasciarvi andare a degli importanti progetti artistici, finite la settimana più ricaricati e vogliosi di nuove sfide che vi attendono al varco.