Non potevano mancare le previsioni di Branko per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto: siamo ad un passo dal giro di boa per il mese in corso e sono ovvi gli interrogativi sui temi dominanti di amore e lavoro. La sfera sentimentale risentirà dell’afa o una boccata d’aria fresca renderà più dolci queste sere estive? Il fine settimana può riservare novità interessanti anche sul fronte lavorativo? Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024: la seconda metà dello Zodiaco.

BILANCIA: Equilibrio e dolcezza sono le parole chiave di questo fine settimana: in amore sarà il secondo aspetto a dominare, il primo potrebbe caratterizzare invece la sfera lavorativa.

SCORPIONE: Un fine settimana davvero intenso dal punto di vista passionale: attenzione alle gelosie, da gestire in maniera oculata, e alla giusta dose di calma necessaria per svoltare sul lavoro.

SAGITTARIO: Non mancherà un bel senso dinamico in questo weekend all’insegna dell’amore soprattutto per chi è un coppia. Per i single ‘carpe diem’, le occasioni arrivano per chi sa cercare e aspettare.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024 potrebbe essere giunto il momento di affidarsi al raziocinio e alle riflessioni per valutare al meglio il peso dei rapporti intrattenuti finora. I progetti importanti in ambito lavorativo potrebbero richiedere ancora tempo per la loro definizione.

ACQUARIO: Gli stimoli in amore potrebbero arrivare come una ventata d’ossigeno, soprattutto per chi spera di ritrovare la complicità con il partner. Maggiore audacia nel lavoro potrebbe fare al caso vostro.

PESCI: Finalmente un momento positivo per un mese di agosto iniziato forse con il piede sbagliato: affidatevi alla dolcezza, all’amore, dimenticando le discussioni dei giorni precedenti. Momento luminoso anche sul fronte lavorativo.