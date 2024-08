Neanche questo weekend possiamo perderci l’Oroscopo Branko, attesissimo da tutti con le sue previsioni infallibili. Gli appassionati di astrologia lo sanno bene: il famoso astrologo di RDS sa sempre dare un buon consiglio a chi cerca di migliorarsi giorno per giorno. Ed ecco che quindi andiamo subito a vedere cosa ci dice l’oroscopo weekend 17-18 agosto 2024, per scoprire come affrontare il fine settimana al meglio. Stelle e pianeti saranno dalla vostra parte?

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo weekend 17-18 agosto 2024: i primi sei segni dello zodiaco

ARIETE: cari amici dell’Ariete, dovete andarci davvero piano altrimenti potrebbe cadervi tutto addosso. La Luna non è molto favorevole in questo periodo, e potrebbero esserci piccoli litigi di coppia. Le previsioni di Branko per sabato e domenica annunciano di fare attenzione alle parole di troppo, specialmente se di mezzo c’è la gelosia.

TORO: Secondo l’oroscopo weekend 17-18 agosto 2024 sarebbe meglio lasciare da parte i cattivi pensieri e lo stress dell’ultimo anno, concentrandosi a viversi al meglio questo agosto tanto atteso. Le provocazioni e le delusioni sono solo un lontano ricordo: è ora di ricominciare a vivere!

GEMELLI: i nati sotto il segno dei Gemelli vivono un periodo sereno a livello relazionale, addirittura con un incremento dell’intesa di coppia, che fa letteralmente scintille. Finalmente vi risentite di nuovo voi stessi e questo influenzerà anche il partner.

CANCRO: l’Oroscopo weekend 17-18 agosto 2024 parla chiaro: la Luna potrebbe trarvi in inganno, con un aspetto opposto fino a sabato sera. È tempo di restare in assoluto relax, senza cercare discordie o attività troppo stressanti e sarà tutto in salita.

LEONE: il Leone ha Mercurio nel segno, un buon auspicio per gli affari! Probabilmente i nati sotto questo segno non hanno mai smesso di lavorare, nemmeno in questo periodo di vacanze, ma è importante ritagliarsi alcuni momenti di leggerezza, per recuperare le forze.

VERGINE: cari amici della Vergine, come le previsioni dello scorso weekend, l’oroscopo Branko vi mette in guardia sull’amore: nel weekend ci potrebbero essere tensioni e parole di troppo. Meglio quindi non aprire bocca e non lasciarsi trasportare dalla corrente.