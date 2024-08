Arriva il momento più atteso di ogni settimana, soprattutto in estate, e con esso anche le previsioni di Branko per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto. Sabato e domenica saranno giorni cruciali per l’amore o forse sarebbe meglio rallentare rispetto a desideri e voglie frenetiche? Il lavoro va messo da parte in vista delle ferie o anche sotto l’ombrellone si può lavorare su idee e progetti vincenti? Questo e tanto altro con l’Oroscopo weekend 10-11 agosto secondo il racconto delle previsioni di Branko.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Un carico di energia potrebbe investire questo fine settimana soprattutto in ambito sentimentale; Venere è l’alleata migliore ma attenzione sul lavoro dove servirà maggiore pazienza.

TORO: La serenità dovrebbe dominare tutto l’arco del weekend, soprattutto sul fronte sentimentale dove la dolcezza sarà un punto a vostro favore. Sul lavoro emerge una leggera stanchezza, forse è il caso di preparare al meglio le vacanze.

GEMELLI: Le sorprese sono dietro l’angolo per questi giorni all’insegna dell’amore: nuovi incontri stimolanti ma soprattutto possibili interazioni davvero speciali. Un’idea brillante potrebbe accendere la vostra fase lavorativa.

CANCRO: I rapporti sentimentali saranno pieni di vigore, sia per i single che per chi è già in coppia: attenzione però a non lasciare che qualche dubbio vi porti a distogliere l’attenzione dalla bellezza quotidiana.

LEONE: Questo weekend, in linea con tutto il mese di agosto, sarà l’amore a dominare la scena. Non mancheranno le novità anche sul fronte lavorativo dove con una buona dose di determinazione potrebbero arrivare le meritate soddisfazioni.

VERGINE: stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024 in amore è il caso di dedicarsi ai rapporti da chiarire cercando di eliminare quelle ruggini che durano da tempo. Occhio alle intuizioni sul fronte lavorativo che potrebbero determinare una vera e propria svolta.