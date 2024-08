Ed eccoci anche con la seconda parte dello zodiaco di questo Oroscopo weekend Branko 17-18 agosto 2024. Cosa avrà svelato il famosissimo astrologo di RDS? Tantissime le novità per gli ultimi sei segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo weekend 17-18 agosto 2024: la seconda metà dello zodiaco

BILANCIA: l’Oroscopo di Branko per questo weekend di agosto parla in modo molto favorevole del segno della bilancia, soprattutto perché è un momento ricco di energia in cui ci si può sentire ancora più giovani di prima (anche se come sapete, siete eterni ragazzini). Bene anche in salute, i piccoli disturbi cronici di cui soffrite si allontaneranno per darvi un po’ tregua, soprattutto se inizierete a praticare un po’ di sport

SCORPIONE: i nati sotto il segno dello Scorpione vivranno uno splendido weekend all’insegna dell’amore. Pronti per stuzzicare il cuore di qualcuno? Se avete già un’amante, è tempo di organizzare qualcosa di speciale in sua compagnia, per conquistare definitivamente il suo cuore. Se invece siete single, si prospettano incontri meravigliosi e poco scontati.

SAGITTARIO: cari Sagittario, prudenza, prudenza e ancora prudenza. L’oroscopo di Branko per il weekend parla chiaro: attenzione in amore, rischiate di perdere il partner per la vostra possessività. Siete insicuri e un po’ troppo gelosi ma dovete migliorare. Se vi comportate così potreste rovinare tutto da un momento all’altro, e sarebbe un vero peccato.

CAPRICORNO: amici del Capricorno, pronti a scoprire cosa vi svela l’oroscopo di Branko per il weekend? Buone notizie, siete pieni di energia e la Luna nel segno vi regala tanta lucidità mentale, perfetta per iniziare progetti meravigliosi in amore ma anche in amicizia. Attenzione però, è il momento giusto per selezionare chi davvero merita di stare al vostro fianco: meglio soli che mal accompagnati!

ACQUARIO: i nati sotto il segno dell’Acquario vivranno un weekend di agosto un po’ movimentato. Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko, sarete polemici e intolleranti con chi è accanto a voi in questo fine settimana. Meglio restare calmi e fuggire dalle discussioni inutili, preservando le vostre energie.

PESCI: Luna e Venere sono favorevoli per il segno dei Pesci, che vivrà emozioni molto intense. Da molto tempo non vi innamoravate così, godetevi questo momento senza paura, senza timore e pensieri intrusivi.