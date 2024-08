Oroscopo di Branko, ecco le previsioni di oggi 16 agosto 2024 per i primi sei segni

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Branko per oggi 16 agosto 2024? Cosa dicono le stelle per questo inizio di weekend e quali sono i segni favoriti? Ecco cosa svela il celebre astrologo per i primi sei segni dello zodiaco.

ARIETE: È una giornata positiva per questo segno, soprattutto se si vogliono superare delle questioni familiari rimaste in sospeso. Invece di rivangare drammi o torti del passato, oggi sarà il momento per risolvere definitivamente dissapori.

TORO: La Luna in Capricorno favorirà questo segno ad essere più romantico e, di conseguenza, anche più coinvolto dal punto di vista sentimentale. Secondo l’Oroscopo di Branko di oggi, è tempo di vivere con più leggerezza e godersi anche il nascere di nuove storie d’amore, magari con qualcuno che conoscete da tempo.

GEMELLI: Note di colore e di brillantezza tornano nella vostra vita. Ultimamente siete stati un po’ confusi, ma da oggi si inizia a ritrovare il focus e ad essere più concentrati. Secondo l’Oroscopo di Branko, oggi sarete un po’ polemici e vi farete sentire con chi si è comportato con voi in modo ambiguo.

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko per Cancro, Leone e Vergine

Continuiamo le previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi 16 agosto 2024 con i segni del Cancro, Leone e Vergine.

CANCRO: Bisognerà che siate prudenti oggi, visto che, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna vi sarà opposta. È tempo di concedersi un po’ di meritato riposo, soprattutto se avete faticato tanto nell’ultimo periodo.

LEONE: Sarà un inizio di weekend molto vivo e brillante per questo segno zodiacale. Approfittate, perciò, per dedicarvi ad attività divertenti e gratificanti. Cercate di organizzare qualche evento piacevole insieme a chi amate.

VERGINE: Potrebbe esserci qualche imprevisto per voi nella giornata di oggi, secondo l’Oroscopo di Branko. Vi troverete, infatti, Saturno contro, che vi porterà a sforzarvi di essere accomodanti in certe situazioni che non vi convincono del tutto.