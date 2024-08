Oroscopo del weekend di Ivana Raffa: le previsioni per il 24 e 25 agosto 2024 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo del weekend del 24 e 25 agosto 2024? Ecco cosa dice Ivana Raffa per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

BILANCIA: Una serie di scelte giuste, in questo caldo sabato d’agosto, potranno trasformare la vostra giornata in splendida. Alcuni interessanti cambiamenti sono in arrivo, intanto l’amicizia è al top e potrebbe portarvi una sorpresa. Domenica è il giorno giusto per sganciarsi dalle situazioni monotone e godersi, invece, una giornata di pur divertimento.

SCORPIONE: Secondo l’oroscopo del weekend di Ivana Raffa, la vostra disciplina vi aiuterà ad uscire oggi da un problema. Nonostante l’incertezza di questo periodo in quanto a finanze, gli affari non sono in bilico, così come il tuo portafogli. Giornata più difficile domenica: non siete, infatti, lucidissimi, e la tensione che accusate vi farà essere intolleranti.

SAGITTARIO: Secondo l’oroscopo, sarà un weekend favorevole per impostare la quotidianità in modo piacevole e godere dei vostri hobby. Potrebbe inoltre arrivare una bella offerta legata al vostro talento. Domenica sarete vitali, intellettuali e propensi al viaggio, magari in una città d’arte.

Le previsioni dell’Oroscopo del weekend per Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni dell’oroscopo del weekend di 24 e 25 agosto 2024 continuano con i segni Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Weekend dedicato all’amore questo, secondo l’oroscopo. Anche gli incontri sono favoriti, magari un flirt estivo o l’inizio di una bella amicizia. Di certo fascino ed empatia ti saranno molto utili. Domenica la creatività e la fantasia sono al top.

ACQUARIO: Sarà per voi un weekend anomalo, durante il quale vi sentirete diversi, desiderosi di libertà e di solitudine. Evitate di avere approcci troppo diretti e di essere bruschi. Domenica un po’ di confusione vi attanaglia: cercate di viverla senza troppi programmi.

PESCI: Piacevoli novità in arrivo per il segno dei Pesci, secondo l’oroscopo di questo weekend. Si presenteranno infatti delle situazioni per essere soddisfatti e ricevere emozioni. Domenica magari organizzate una giornata con amici di vecchia data o colleghi, senza prenderla male qualora qualcuno non accettasse il vostro invito.