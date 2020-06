ORSO AGGREDISCE PADRE E FIGLIO SUL MONTE PELLER/ Trentino, uomo lotta e salva ragazzo

Orso aggredisce padre e figlio nei boschi del Monte Peller, in Trentino. Una disavventura che poteva avere risvolti tragici quella verificatasi in località Torosi, nel bel mezzo di una camminata che sembrava essere tranquilla e ha rischiato di trasformarsi in un incubo. Come riportato da La Repubblica, il giovane di 28 anni stava percorrendo un sentiero quando si è trovato a tu per tu con un orso. Forse per lo spavento, forse per la sorpresa, il ragazzo è finito per inciampare finendo per trovarsi sormontato dal plantigrado. A quel punto la situazione sembrava volgere al peggio: soltanto l’intervento del padre, 59 anni, che stava camminando pochi passi più indietro, è riuscito a scongiurare un epilogo drammatico. Il genitore, infatti, ha deciso di ingaggiare una vera e propria lotta contro l’orso.

ORSO AGGREDISCE PADRE E FIGLIO IN TRENTINO

Un uomo di 59 anni contro un orso inferocito: una battaglia impari che ha visto il padre del 28enne riportare una serie di fratture. Come riferisce La Repubblica, infatti, la lotta ingaggiata con l’animale per difendere il figlio gli è costata la rottura della gamba in più punti. Ciò che è più importante, però, è che l’uomo è riuscito in qualche modo nel suo intento, sottraendo il ragazzo dall’orso. Padre e figlio sono stati ricoverati in ospedali e medicati: molto meglio è andata al 28enne, che grazie all’intervento del genitore ha riportato soltanto delle lesioni superficiali. Il 59enne in ogni caso non è in pericolo di vita. In reparto i due sono stati raggiunti dall’assessore provinciale Giulia Zanotelli e dalle guardie forestali che hanno anche provveduto ad ispezionare il luogo dell’aggressione per raccogliere gli elementi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA