Ospiti seconda serata Sanremo 2023, chi sono?/ Black Eyed Peas, Massimo Ranieri e…

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2023: arrivano i Black Eyed Peas

Grandi ospiti sul palco del Teatro Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Amadeus è riuscito a convincere grandi nomi italiani e internazionali che, questa sera, faranno cantare e ballare sia il pubblico a casa che quello presente in teatro. Direttamente dagli Stati Uniti arrivano Black Eyed Peas, band pop con milioni di streaming. Della band non fa più parte Fergie che ha scelto di dedicarsi prevalentemente alla famiglia. “Le vogliamo bene e ci sentiamo ogni tanto, ma adesso è concentrata a fare la mamma” ha detto will.i.am.

La bandi arriva sul palco del Teatro Ariston dopo la pubblicazione del loro ultimo disco, Elevation al cui interno ci sono brani come Simply the Best insieme ad Anitta ed El Alfa, Don’t You Worry che hanno registrato insieme a Shakira e David Guetta.

Tutti gli ospiti italiani della seconda serata di Sanremo 2023

Se con i Black Eyed Peas so ballerà, con Massimo Ranieri e Albano il pubblico avrà l’occasione per fare un viaggio nella musica attraverso i loro più grandi successi. Con Ranieri e Albano si esibirà anche Gianni Morandi in un medley assolutamente imperdibile e che unirà tre mostri sacri della musica italiana. Spazio, inoltre, anche alla comicità con l’arrivo all’Ariston del comico Angelo Duro.

Anche durante la seconda serata del Festival, inoltre, Amadeus darà spazio agli attori della grande fiction di Raiuno. Se durante la prima serata ad incantare il pubblico è stata Elena Sofia Ricci, questa sera, arriverà Francesco Arca per presentare “Resta con me”, la nuova fiction di Raiuno di cui è protagonista.

