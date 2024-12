UNIVERSITAS MERCATORUM E FEDERTERZIARIO LANCIANO UN OSSERVATORIO

Le imprese rappresentano per il loro numero il 99% circa della struttura imprenditoriale italiana, quindi analizzare i fenomeni che li riguardano è fondamentale per avere ben chiare le tendenze e le sfide che devono affrontare. Questo è il compito che si è prefissato l’Osservatorio sulle dinamiche sociali, economiche e giuridiche con il suo progetto articolato. A costituirlo è stato FederTerziario, che rappresenta oltre 90mila aziende, e l’Universitas Mercatorum.

L’organismo che lavora al fianco delle imprese e l’università telematica delle Camere di Commercio hanno sottoscritto un accordo per dar vita a tale Osservatorio, che dovrà individuare i fenomeni che caratterizzano il mondo del lavoro e le sue sfide, esaminandole e approfondendole, tenendo conto dei cambiamenti per quanto riguarda i modelli gestionali e organizzativi delle PMI in virtù delle innovazioni tecnologiche che si susseguono rapidamente.

Lo ha chiarito il presidente di FederTerziario, Nicola Patrizi, precisando che si lavorerà anche per lo sviluppo di relazioni o studi su temi di attualità. Si lavorerà sul campo tramite ricerche nelle quali saranno coinvolte “alleanze” istituzionali e scientifiche e verrà seguito un modello aperto.

UN FARO SULLE DINAMICHE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE NAZIONALI

Il lavoro dell’Osservatorio FederTerziario e Universitas Mercatorum consentirà di prendere parte al dibattito nazionale coinvolgendo non solo le istituzioni, ma anche le realtà professionali, la società civile e pure il mondo accademico attraverso anche eventi pubblici. Il professor Giovanni Cannata, Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum, ha spiegato che questa iniziativa rientra “nell’ambito delle attività di terza missione dell’Ateneo“. Il lancio di questo Osservatorio è solo l’ultima delle collaborazioni.

Per il Magnifico Rettore dell’Universitas Mecatorum, quest’ultima iniziativa rappresenta un riferimento per molti soggetti, visto che le esigenze delle PMI coincidono in quasi ogni caso con quelle dei lavoratori. Il professor Cannata descrive l’azione dell’Osservatorio FederTerziario e Universitas Mercatorum come quella di un faro con cui studiosi, ricercatori ed esperti, insieme a operatori e corpi intermedi, possono puntare la luce sulle dinamiche economiche nazionali, studiandole da punti di vista diversi, quello delle PMI e dei lavoratori, per realizzare studi scientifici e offrire spunti di riflessione e confronto con la società civile.

UN AIUTO ALLE IMPRESE PER AFFRONTARE LE SFIDE FUTURE

Ma lo sguardo del Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum si spinge anche più avanti, perché l’orizzonte è sempre più complesso. Infatti, parla di sfide sempre più importanti per gli attori sociali ed economici, citando le nuove tecnologie, basti pensare alle applicazioni dell’intelligenza artificiale. Quindi, suggerisce una riflessione sull’impatto che può avere la Direttiva sulla Due Diligence per le imprese. Un altro tema di cui dovrà occuparsi l’Osservatorio.

Per Nicola Patrizi, l’Osservatorio sarà importante per la promozione di un dibattito nazionale e internazionale su questioni che riguardano gli associati di FederTerziario. Lo ritiene importante anche per lo studio delle dinamiche del mercato del lavoro, dei modelli di impresa che si stanno trasformando. L’Osservatorio consentirà alle imprese di rispondere alle sfide globali tramite gli strumenti della ricerca, con forme di formazione differenti, incentivando le collaborazioni tra imprenditoria, mondo accademico e società civile, ma anche contribuendo allo sviluppo di una sostenibilità ambientale, all’inclusione e alla lotta alle diseguaglianze.