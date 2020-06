Ossessione Matrimonio/ Su Canale 5 il film con Kimberly Williams (15 giugno)

Ossessione Matrimonio è un film che andrà in onda alle 16.30 di oggi, 15 giugno, su Canale 5 ed è stato diretto da Badford May nel 2018 e prodotto dalla Larry Levinson Production. Il genere del film è quello della commedia romantica, con alcuni elementi sovrannaturali ed è stato totalmente girato in America. I protagonisti principali sono Kimberly Kevon Williams nel ruolo di Courtney e Darin Brooks in quello di Tucker, ma nel cast spiccano anche DeVaughn Nixon, Mark Derwin e Kate Vernon. In Italia il titolo del film è stato tradotto in Ossessione Matrimonio anche se l’originale è invece Groomzilla, termine usato per quanto lo sposo vuole diventare il vero protagonista del matrimonio.

Ossessione Matrimonio, la trama del film

Ossessione Matrimonio è ambientato dopo quattro anni dall’inizio della storia tra Alyssa e Tucker che finalmente hanno deciso di mettere su famiglia e sposarsi. Dopo questa decisione però Tucker, che è sempre stata una persona tranquilla e molto alla mano, cambia improvvisamente e inizia ad essere terribilmente ossessionato dal matrimonio e da ogni dettaglio di pianificazione. Questo porta scompiglio non solo in famiglia, ma confonde anche gli amici che non riescono proprio a capire cosa possa essergli successo.

Quello che tutti non sanno è che però il suo cambio d’atteggiamento non è legato ad un capriccio ma ad un incantesimo presente nell’anello di fidanzamento che era stato di sua nonna. Infatti poco prima della consegna degli anelli, durante il ricevimento per festeggiare il fidanzamento,

Courtney si era lamentata del fatto che Tucker fosse sempre distratto per il lavoro e non le rivolgesse le giuste attenzioni e per via di questo suo risentimento si è ritrovata ad esprimere il desiderio di avere un marito più presente. Riusciranno i due a superare questo incantesimo e a far tornare Tucker normale?



