Ossessione senza fine: il ritorno/ Su Rai 2 il film con Tiffany Adams (20 giugno)

‘Ossessione senza fine: il ritorno’ sarà il film in onda in prima serata sabato 20 giugno 2020 su Rai 2. Pellicola per la tv statunitense girata dal regista Doug Campbell nel 2016, vede nel cast tra i protagonisti Eric Roberts nella parte del dottor Beck, Mark Grossman nel ruolo di Garth, Clint Jung nella parte dell’agente dell’FBI Chung, e ancora Tiffany Adams nel ruolo della dottoressa Clark, Hilary Greer nella parte di Linda Watkins, Claire Blackwelder è Amy Watkins, Sarah Kraft è l’infermiera Peters, Lesli Kay ha il ruolo di Rachel mentre Christopher Crabb interpreta lo zio Roger.

Ossessione senza fine: il ritorno, la trama del film

‘Ossessione senza fine: il ritorno’ è il sequel del precedente ‘Ossessione senza fine’ ed il protagonista è sempre il dottor Beck, fuggito in Messico dopo aver commesso atti di stalking nei confronti della sua giovane paziente salvata da un incidente stradale. La situazione si ripete però sulle spiagge messicane: Beck si imbatte infatti in un’adolescente che rischia di affogare e riesce a salvarla rianimandola, ma sviluppa la stessa ossessione che aveva vissuto per la precedente ragazza.

Ricercato dall’FBI, Beck non rinuncerà a rincorrere la sua nuova ossessione: riesce ad ottenere dei documenti falsi con i quali rientrare negli Stati Uniti e una volta negli Usa inizia a mettere in atto il suo piano: corteggiare la madre della giovane ragazza salvata in spiaggia in Messico per poter arrivare in intimità con il suo vero obiettivo più facilmente.

Per riuscire nel suo intento Beck guadagna progressivamente la fiducia della madre della ragazza che, vedova, ha sviluppato una vera fobia per le altezze. Un caso di vertigini patologico che Beck riesce a curare, ma la giovane ragazza non si fida del patrigno che continua ad avere comportamenti inquietanti mascherati da un’apparente amichevolezza.



