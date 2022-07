Ostigard al Napoli/ Calciomercato news: intesa con il Brighton, ora le visite mediche

Calciomercato news, è fatta per il passaggio di Ostigard al Napoli

Il calciomercato estivo sta consegnando un nuovo difensore centrale a mister Luciano Spalletti vista l’intesa raggiunta con il Brighton per portare Leo Ostigard al Napoli in questa sessione di trattative. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, i dirigenti azzurri avrebbero completato l’operazione con gli inglesi aggiudicandosi il norvegese a titolo definitivo per 5 milioni di euro più 3/4 di bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita.

Il calciatore classe 1999 è atteso in Italia nelle prossime ore per effettuare le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà appunto al Napoli. Decisiva, stando ai rumors, è stata anche la volontà del giocatore che avrebbe spinto con il Brighton per il trasferimento nonostante la richiesta iniziale da 10 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire. L’idolo calcistico di Ostigard è inoltre un napoletano doc come Fabio Cannavaro.

Calciomercato news, Leo Ostigard al Napoli a titolo definitivo

L’approdo di Leo Ostigard al Napoli in questi giorni di calciomercato va così a colmare l’addio di Axel Tuanzebe, rientrato al Manchester United a differenza di Anguissa che è stato riscattato dal Fulham per 15 milioni di euro. Lo scorso anno Ostigard tra il prestito allo Stoke City in Championship e quello al Genoa in Serie A ha collezionato 2 reti e 31 apparizioni complessive fra campionati e coppe varie.

