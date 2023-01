Osvaldo, marito Orietta Berti/ Lei: “Per amore ho detto no a Playboy e non solo…”

Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti, l’uno sempre al fianco dell’altro

Osvaldo Paterlini è il marito della celebre cantante e opinionista tv Orietta Berti. Prima di dedicarsi anima e corpo alla moglie, l’uomo lavorava come pilota. Ha abbandonato quella carriera per poter supportare la sua compagna nel mondo della musica, prima come produttore e poi come manager. Osvaldo accompagna Orietta Berti in quasi tutte le sue apparizioni televisive e interviste, non a caso i due sono ancora molto legati e dopo tanti anni trascorsi insieme sono sempre l’uno al fianco dell’altro. Nel corso della sua vita e della sua carriera Orietta Berti ha sempre avuto al suo fianco il marito Osvaldo ed è per questo motivo che, anche lei, ha sempre dato priorità al suo matrimonio rispetto alla carriera.

Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ Lei: "molto importante per me e la carriera"

Ad esempio, in una intervista rilasciata a Verissimo, la cantante ha parlato della possibilità, scartata, di finire sulla copertina di Playboy. “Mi dissero che mi sarei potuta comprare quattro appartamenti. Parlai della proposta di Playboy prima di tutto con mia suocera e lei mi rispose ‘se fai una cosa del genere, vado via di casa insieme a Osvaldo’. Capito? Se ne sarebbe andata via, portando con sé anche mio marito”, ha raccontato Orietta Berti a Silvia Toffanin.

Malattia Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ "Un brutto glaucoma"

Orietta Berti: quanti rifiuti per salvaguardare il rapporto col marito Osvaldo

Orietta Berti, quindi, non si è mai pentita della scelta fatte. Ritiene infatti che se avesse lavorato in determinati ambienti avrebbe compromesso il rapporto con suo marito Osvaldo. Ma non solo: “Non avrei mai accettato perché poi magari nel tempo ti vergogni anche per i figli che hai o che avrai. Fare questi servizi, a che pro? Devi esserci portata”, ha spiegato sinceramente la cantante, aggiungendo di aver rifiutato delle proposte lavorative di Tinto Brass.

“Lui ha detto che non se lo ricordava di avermelo proposto, ma io sì. Mi voleva per Monella, non per il ruolo principale, ma per quello della sorella o della mamma, però ho rifiutato, perché avevo un altro impegno. Brass ha insistito dicendomi ‘guardi che non la faccio spogliare’ ma io avevo davvero un altro impegno e a volte non puoi sottrarti“, ha raccontato la mitica Orietta.

Malattia Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ "Ho un glaucoma, non ci vedo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA