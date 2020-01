Osvaldo Paterlini marito di Orietta Berti/ “Ho rischiato di perderlo per 5 minuti…”

Osvaldo Paterlini è sempre stato molto di più di un marito per Orietta Berti: fino a qualche anno fa infatti è stato il manager della cantante, soprattutto perchè ha avuto modo di poter vivere da vicino i suoi successi. I due si conoscono negli anni Sessanta: Orietta sta per emergere sempre di più grazie alla musica e un anno prima del loro matrimonio, parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo. “Arrivai in chiesa con 30 minuti di ritardo, Osvaldo mi disse che ne bastavano altri 5 perchè se ne andasse per sempre”, dichiara la cantante a Fare Music, “ma non era colpa mia. Era il 14 marzo 1967, c’era la neve, la strada era tutta una curva”. Poi altri imprevisti: Orietta deve ancora ritirare l’abito che le ha confezionato una delle sue cugine e poi prepararsi, facendo un piccolo pit stop in un hotel. “Comprensione, condivisione, presenza”, dice invece per sottolineare i valori che hanno reso possibile un matrimonio così longevo, “ogni tanto brontoliamo, sono io quella che alza la voce. Sempre per cose di casa”. Oggi, domenica 26 gennaio 2020, Orietta Berti sarà ospite di Da noi a ruota libera su Rai 1 e chissà che i suoi ricordi non ritornino a quella luna di miele indimenticabile, un mese di tournée con Claudio Villa e la compagna tedesca, direzione America. “Abbiamo fatto 19 spettacoli e ci siamo divertiti tanto. […] Un viaggio poco di nozze ma pieno di allegria, lui [Claudio Villa, ndr] era sempre tra i piei ma ce lo ha abbellito”, aggiunge, ricordando come, una sera, il collega l’ha convinta a cantare per strada per raccogliere i soldi per la cena. Una proposta nata per gioco che è finita con l’incontro con un fan, che pensandoli in difficoltà economiche, ha pure proposto ai due artisti di andare a casa sua per ospitarli.

ORIETTA BERTI: “SODDISFO TUTTE LE VOGLIE DI MIO MARITO OSVALDO PATERLINI…”

Osvaldo Paterlini è forse l’opposto della moglie Orietta Berti, per moltissimi versi. I due sono sposati da ormai 55 anni e c’è da chiedersi se il segreto di un’unione così importante sia da ricercare nelle loro diversità. “Sa far bene di conto”, ha detto tempo fa la cantante a Il Corriere della Sera, lei invece è sempre stata quella “con le mani bucate”. Diversi anche nella personalità e nel carattere: “Lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario”. Dettagli che spesso hanno dato vita ad alcune liti fra i due innamorati, soprattutto perchè spesso Orietta avrebbe speso tutto in scarpe, bambole, camicie da notte: “Ogni volta che volevo aumentarmi il cachet, Osvaldo si raccomandava: ricordati Orietta che devi far guadagnare quelli che lavorano con te, così ti vorranno sempre bene. Pensa prima a loro”. Il merito di Orietta e Osvaldo è di sicuro di aver sempre alimentato la loro relazione. “Alla lunga un amore lo costruisci con la complicità. Credo che tutti i rapporti animati da tanto s***o prima o poi finiscano”, ha detto prima di svelare un particolare piccante: “Soddisfo tutte le voglie di Osvaldo”. Una frase che, anche se in modo diverso, aveva già detto a DipiuTV due anni fa: “Quando mio marito Osvaldo ha le sue voglie, io lo accontento con piacere”, anche se in quel caso la cantante stava parlando di diete e non di ciò che accade nel loro talamo nuziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA