Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ “La malattia non se ne vuole andare”

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti: “Due caratteri molto diversi”

Osvaldo Paterlini è il marito della celebre cantante Orietta Berti, nonché padre dei suoi figli Omar e Otis. La coppia vive un grande amore da tantissimi anni. Da quando si sono conosciuti, alla fine degli anni sessanta, Orietta e Osvaldo non si sono mai lasciati. Lui c’è sempre stato per la mitica Orietta, supportandola sotto ogni punto di vista. Non tutti forse sanno che Osvaldo è stato anche manager della Berti per diverso tempo.

Orietta Berti: "Mi sono sentita un oggetto"/ "Nel 1980 mi sono ribellata e..."

La cantante ha ammesso e sottolineato le diversità caratteriali con il compagno, ma anche quella sensazione permanente di essere una coppia davvero inseparabile. “Io e Osvaldo abbiamo due caratteri completamente diversi. Persino il primo incontro, quando lo invitai per il caffè mi disse che non gli piaceva il caffè. Una settimana dopo però si presentò a casa per portarmi un pezzo di formaggio a casa”, rivelò simpaticamente la cantante, ospite recentemente nei salotti di “Da noi a ruota libera”.

Orietta Berti, dolore per la nipote morta a 17 anni/ "Animo grigio, ma sul palco..."

Osvaldo Paterlini, il primo incontro con Orietta Berti

Il primo incontro tra Osvaldo Paterlini e Orietta Berti sarebbe avvenuto ad un fiera di artigianato, quando tra i due scattò il fatidico colpo di fulmine. Un sentimento che non è mai svanito e che continua animare la loro storia d’amore, anche se recentemente Osvaldo ha dovuto fare i conti con il Covid, che fortunatamente ha messo alle spalle. “Ha recuperato anche un po’ di chili, adesso è tornato al suo peso. Ci dobbiamo accontentare. Un po’ l’età, un po’ gli acciacchi, un po’ la malattia che non se ne vuole andare…”., aveva spiegato preoccupata la sua dolce metà, Orietta Berti.

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti: "Mio marito Osvaldo Paterlini sta benino"/ "Acciacchi dopo Covid, ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA