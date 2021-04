Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “54 anni insieme e tutto grazie ad un caffè”

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti sono marito e moglie dagli anni Sessanta. All’epoca del loro primo incontro, Osvaldo era un pilota di rally, e si fece conquistare dalla cantante con un semplice caffè. Fu lei a invitarlo a casa, dalla sua famiglia, nonostante un po’ di titubanza iniziale da parte del ragazzo: alla fine, Osvaldo si fece convincere dalla promessa di un cioccolatino. Al momento della presentazione ufficiale, Osvaldo portò in dono ai suoi un pezzo di formaggio, secondo l’usanza dell’epoca. Paterlini piacque subito a tutti, fatta eccezione per la nonna, che lo riteneva troppo magro e forse – per questo – gracile, debole. Nonostante il parere contrario della nonna (l’unico, di fatto, in tutta la famiglia), i due convolarono a nozze nel 1967. Il loro è un matrimonio che funziona: per lei, Osvaldo abbandonò i motori e decise di starle accanto anche dal punto di vista professionale, come manager e autista personale. Dalla loro unione sono nati due figli: Omar, nel 1975, e Otis, nel 1980. Il secondogenito li ha resi nonni della piccola Olivia, così chiamata per portare avanti la tradizione di famiglia di dare a tutti un nome che comincia per ‘o’.

Orietta Berti e Osvaldo, 54 anni insieme

Quello tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini è un grande amore che dura da oltre 50 anni e che nasce da un caffè. Ospite a Canzone Segreta, la cantante lo racconta a Serena Rossi: “Osvaldo? Gli offrii un caffè al cioccolato e lui mi ha detto ‘Non mi piace né il cioccolato, né il caffè’. Sono però oggi 54 anni che stiamo insieme, li abbiamo compiuti il 14 di marzo”. Ma non sono mancate liti, alcuni per le tantissime collezioni della cantante: “Casa mia è piena di scatoloni di roba, mio marito Osvaldo ha detto che adesso mi affitta un capannone e mi mette tutta la roba via perché è stanco di vederla”, ha ammesso la cantante in diretta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

