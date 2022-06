Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ I figli, le nipoti e la regola della “O”

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti: il matrimonio nel 1967

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. La cantante di Cavriago e il marito sono sposati dal 1967, 55 anni insieme. I due si sono conosciuti a una fiera, il 28 ottobre 1964. Fu Orietta a fare il primo passo invitano a casa a bere un caffè, ma al primo impatto Osvaldo non convinse la nonna della cantante: “È troppo magro. Non deve essere sano”, ha raccontato nella sua biografia “Tra bandiere rosse e acquasantiere”. Durante il matrimonio Osvaldo era così emozionato da non essere riuscito a pronunciare il “sì”, limitandosi ad annuire: “Osvaldo non ha detto “sì”, l’ha fatto solo con la testa, ma il prete l’ha preso per buono. Quando dovevano trasmettere la nostra cerimonia in televisione, non c’era il “sì” di Osvaldo. Nello studio accanto c’era Al Bano, che stava registrando, e hanno chiesto a lui di doppiarlo”, ha raccontato Orietta a Che tempo che fa.

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti: figli, nipoti e la regola della “O”

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti hanno avuto due figli, Osvaldo e Otis. Il secondogenito Otis, a sua volta, ha avuto due figlie, Olivia e Ottavia. In famiglia, infatti, tutti i nomi dei membri e persino degli animali domestici cominciano con la O, come vuole la loro tradizione. La mamma di Orietta Berti, infatti, si chiamava Olga, il nonno Oreste e lo zio Oliviero. All’appello non potevano mancare i due cani Otello e Olimpia. Orietta Berti e il marito Osvaldo hanno contratto il covid a dicembre 2020: “Siamo stati molto male. Il pensiero è chi va via prima: io o Osvaldo? Questo è il pensiero fisso che viene a una certa età”, ha confessato la cantante al Corriere della Sera. Osvaldo ha sempre accompagnato la moglie in ogni tappa della sua carriera ora fa più fatica a seguirla: “Ha avuto tante operazioni agli occhi, soffre la luce e il rumore. E nel nostro ambiente c’è solo quello: luce e rumore”.

