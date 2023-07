Otto abitudini salutari allungano la vita di 20 anni/ Studio: esercizio, poco stress e…

Rispettando otto abitudini salutari si può allungare la vita di oltre 20 anni. Lo affermano gli scienziati in un imponente studio su oltre 719mila persone. Quanto è emerso è che fare esercizio fisico, non fumare, non esagerare con l’alcol, mantenere bassi i livelli di stress, mangiare bene, dormire bene, evitare gli oppioidi, e avere relazioni sane sono le chiavi per una lunga vita.

Negli uomini di quarant’anni, il rispetto di queste otto abitudini salutari è capace di allungare la vita fino a 24 anni. Nelle donne invece la stima è di 21 anni di vita in più rispetto a chi non segue queste abitudini. In particolare, lo studio ha scoperto che la scarsa attività fisica e l’uso di oppioidi e fumo hanno il maggiore impatto sulla durata della vita, aumentando il rischio di morte durante il periodo di studio tra il 30% e il 45%. Invece lo stress, il consumo eccessivo di alcolici, una dieta scorretta e un cattivo sonno sono stati associati a un aumento di circa il 20% del rischio di morte, mentre la mancanza di relazioni sociali positive è stata associata a un aumento del rischio di morte del 5%. Il dottor Xuan-Mai Nguyen, specialista in scienze della salute presso il Dipartimento dei Veterani del Carle Illinois College of Medicine, ha dichiarato al Daily Telegraph che “i risultati della nostra ricerca suggeriscono che l’adozione di uno stile di vita sano è importante per la salute pubblica e per il benessere personale”. Ricordando che “prima è meglio è, ma anche se si apporta solo un piccolo cambiamento a 40, 50 o 60 anni, è comunque possibile ottenere dei benefici“.

Le abitudini salutari che allungano la vita: si può iniziare anche in tarda età

Otto abitudini salutari sono in grado di allungare la vita di oltre vent’anni. Per arrivare a questa conclusione è occorso uno dei più grandi studi condotti finora, in cui i ricercatori hanno esaminato lo stile di vita e le cartelle cliniche di 719.147 persone iscritte al programma Veterans Affairs negli Stati Uniti tra il 2011 e il 2019. Secondo i ricercatori, questi risultati sottolineano il ruolo dei fattori legati allo stile di vita nel contribuire alle malattie croniche, come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache, che portano a disabilità e morte prematura.

I risultati, presentati a Nutrition 2023, il meeting annuale della American Society for Nutrition a Boston, aiutano anche a quantificare come le scelte di uno stile di vita sano possono aiutare le persone a ridurre il rischio di queste malattie e a vivere più a lungo. L’aumento stimato dell’aspettativa di vita dall’adozione di queste otto abitudini salutari si riduce leggermente con l’età ma rimane comunque significativo: in pratica, adottare abitudini più sane in età avanzata può ancora aiutare a vivere più a lungo.











