Pablo Trincia inviato di Chi l’ha visto/ “Nuova avventura, sono molto contento”

Pablo Trincia nuovo inviato di “Chi l’ha visto”. Dopo una lunga esperienza televisiva con “Le Iene”, il giornalista ha ufficializzato sulle sue pagine social la novità. Ai fan ha annunciato che farà parte del programma di Raitre quest’anno. «Fatemi un grande in bocca al lupo. Da quest’anno farò parte del team degli inviati di “Chi l’ha vsto”. Nuova avventura. Nuova sfida. Sono molto contento. Ci vediamo presto su Rai 3!». Pablo Trincia negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé per un’inchiesta a puntate, Veleno, attraverso un podcast sul sito di Repubblica. Ha raccontato il caso dei Diavoli della Bassa modenese, un caso di cronaca accaduto tra il 1997 e il 1998. Di questo format è co-autore insieme ad Alessia Rafanelli. Da gennaio 2017, invece, ha condotto con Valentina Petrini il programma “Cacciatori” sul canale Nove, poi era tornato a far parte della famiglia de “Le Iene” per alcuni servizi settimanali.

PABLO TRINCIA INVIATO DI CHI L’HA VISTO: “NUOVA AVVENTURA”

Pablo Trincia diventò inviato de “Le Iene” nel 2009. Esordì con un servizio sull’arresto di un narcotrafficante. Nel mese di agosto 2014 annunciò il primo abbandono di Mediaset. Cominciò infatti un nuovo percorso giornalistico con le trasmissioni “Servizio pubblico” e “Announo” su La7. Terminate quelle esperienze, ha collaborato anche con Fanpage per la webserie Toxicity, un’inchiesta sul mondo delle droghe più diffuse, sulla tossicodipendenza e sul disagio sociale associato. Nato a Lipsia da padre italiano e madre persiana, è laureato in Lingue e letterature africane alla School of Oriental and African Studies. Ha raccontato spesso le zone più povere e disastrate del pianeta, dall’Asia all’Africa fino ai paesi dell’Europea dell’Est e alla Russia. Qui ha portato a termine l’inchiesta della Krokodil, “la droga che ti mangia”, che gli è valso il secondo premio Ilaria Alpi. Il primo lo aveva vinto nel 2010 con Infiltrato tra i profughi aghani. Ora dunque una nuova avventura.





© RIPRODUZIONE RISERVATA