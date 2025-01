Paddington 2, diretto da Paul King e con Ben Whishaw

Paddington 2 è la commedia del 2017 che Italia 1 manda in onda il 1 gennaio 2025 alle ore 16.10. È distribuita da Eagle Pictures e prodotta da Heyday Films, StudioCanal. La regia è di Paul King, in passato ha diretto Paddington e ha scritto la sceneggiatura di Paddington 3. L’ultimo film che ha diretto è Wonka. Nel cast di Paddington 2 troviamo Ben Whishaw, esordisce al teatro all’età del liceo, mentre il debutto cinematografico arriva nel 1999 con The trench. I film più recenti che ha interpretato sono Limonov e Paddington in Perù. Poi ci sono Hugh Grant che interpreta Phoneix Buchanan, Peter Capaldi, Sally Hawkins e Brendan Gleeson. La voce italiana di Paddington è di Francesco Mandelli.

Paddington 2 è stato prodotto tre anni dopo Paddington sempre per la regia di Paul King. L’orsetto è stato creato da Michael Bond e prima di approdare al cinema, è stato il protagonista di un libro del 1958 dal titolo A bear called Paddington. A questo volume ne sono seguiti altri, l’ultimo è stato pubblicato nel 2017, l’anno in cui è scomparso Bond. Ad ispirare lo scrittore di Paddington 2 è stato un orsacchiotto che il giorno di Natale vide su uno scaffale in un negozio non lontano dalla stazione di Paddington. Prima di finire proiettato sul grande schermo, l’orsetto è stato presentato in tv in una serie televisiva.

La trama del film Paddington 2: le (dis)avventure dell’orsetto

Paddington è conosciuto in tutto il quartiere di Windsor Gardens, tanto da trasferirsi definitivamente nella mansarda dei coniugi Brown. Si avvicina il compleanno della zia Lucy, la generosa orsa che lo ha cresciuto nelle lontane terre del Perù e lo ha trattato come se fosse suo figlio. La riconoscenza verso questa donna è inestimabile, che Paddington vuole celebrare il suo centesimo anniversario donandole qualcosa di prezioso. Cento anni è un bel traguardo e Paddington, che non ha perso il vizio di mangiare la marmellata, si mette alla ricerca di un regalo speciale. Decide di andare nel negozio del signor Gruber per acquistare qualcosa di antico e di valore. Guardandosi attorno scorge un libro pop up.

L’orsetto non ha abbastanza soldi per fare l’acquisto e sceglie di rimboccarsi le maniche e cimentarsi in piccoli lavori per raggiungere la cifra dovuta. Anche la famiglia Brown contribuisce al regalo, aiutando l’orsetto a raggiungere quanto prima la somma desiderata. Quando Paddington ha il denaro per comprare il libro scopre che il prezioso oggetto è stato rubato. Paddington con la famiglia Brown si mettono alla ricerca del ladro. Inizia a indagare, a ricostruire gli avvenimenti, a raccogliere maggiori informazioni possibili per smascherare il ladro e recuperare la refurtiva. Una volta messi insieme tutti gli elementi, i sospetti cadono su Phoenix Buchanan, un attore un po’ narcisista, con la mania di voler stare sempre al centro dell’attenzione.