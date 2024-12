Paddington, regia di Paul King

Per il divertimento di tutta la famiglia, Rai 1, il 26 dicembre 2024, manda in onda alle ore 17:05, la commedia a tecnica mista del 2014 Paddington, distribuito da Eagle Pictures e prodotto da StudioCanal, DHX Media, Heyday Films. Si tratta della trasposazione cinematografica del libro per ragazzi di Michael Bond.

Il film Paddington ha ottenuto due candidature ai Bafta 2015: come miglior film britannico e migliore sceneggiatura attribuita a Paul King che ne ha curato anche la regia. Di recente, ha curato invece la sceneggiatura di Paddington in Perù. I lavori più recenti da regista sono Paddington 2 (2017) e Wonka (2023).

Sono molti gli attori famosi che fanno parte del cast di Paddington, tra questi emerge il nome di Nicole Kidman (Millicent), Ben Whishaw (Paddington), Hugh Bonneville (Signor Brown) e Sally How Kiens (Signora Mary Brown). In Italia il doppiaggio dell’orsacchiotto è stato affidato a Francesco Mandelli, conosciuto per il sodalizio con Fabrizio Biggio, nel duo comico I soliti idioti.

La trama del film Paddington: un orsetto che ha imparato a capire gli umani e a parlare

La storia di Paddington si svolge in Perù, dove Montgomery, un famoso esploratore inglese, sta studiando il comportamento di alcuni orsi che appartengono a una categoria fino ad allora sconosciuta. Difatti i due animali non solo sono in grado di comprendere il linguaggio umano, ma sanno anche parlare. L’esploratore entra in sintonia con i due orsi e fra loro si instaura un bel rapporto di amicizia e rispetto. Insegna loro tutto ciò che c’è da sapere sul mondo moderno e gli attribuisce anche un nome: Pastuzo e Lucy.

Quando Montgomery deve fare ritorno a casa, chiede ai suoi amici quattro zampe se vogliono seguirlo a Londra, nella sua abitazione, ma i due orsi preferiscono restare nel loro habitat. Dopo quarant’anni, Lucy e Pastuzo sono anziani e devono prendersi cura del nipotino rimasto orfano dei suoi genitori. Per garantirgli una vita serena, i due nonni cominciano a produrre molta marmellata, seguendo la ricetta che gli ha lasciato in eredità l’amico esploratore.

Il loro desiderio è di raggiungere Londra, portando a loro seguito anche il nipotino, così iniziano a prepararsi per intraprendere il lungo viaggio. Durante la notte, una forte scossa di terremoto fa perdere la vita a Pastuzo. La moglie rimasta sola e anziana, decide di imbarcare il nipotino su un cargo e spedirlo a Londra con appeso al collo un cartellino con su scritto “Per favore, prendetevi cura di questo orso”.

Una volta arrivato a destinazione, per il piccolo orso iniziano i problemi. Londra non è per niente una città tranquilla e la prima esperienza negativa la dovrà affrontare alla stazione di Paddington, luogo da cui “ruberà” il suo nome. Difatti l’incontro con alcuni brutti ceffi lo metteranno subito in difficoltà. Per fortuna incontra i coniugi Brown che si prenderanno cura di lui, soprattutto dovranno difenderlo dalle grinfie di Millincent, una cinica imbalsamatrice che per l’orso ha in mente un finale diverso.