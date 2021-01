Padellaro vs Renzi/ Video: “Gioco al massacro, sfascia governo senza sapere che fare”

Quello di Matteo Renzi è stato «un gioco al massacro»: non usa mezzi termini Antonio Padellaro ai microfoni di Piazzapulita. Il celebre giornalista de Il Fatto Quotidiano ha affermato che il leader di Italia Viva ha creato il caos perfetto, mettendo in risalto un dettaglio: «Anche se non si andasse al Conte ter, com’è possibile, il quadro politico è in frantumi».

Antonio Padellaro ha poi ha messo in risalto che «il capolavoro di Renzi è stato quello di sfasciare un governo in questa situazione senza sapere cosa fare dopo». Un giudizio molto duro, dunque, in riferimento anche al lungo intervento di Italia Viva post-Consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

PADELLARO VS RENZI: “SIAMO NEL GROTTESCO”

«Siamo nel grottesco», ha aggiunto poi Antonio Padellaro a Piazzapulita: «Da una parte, Renzi avrebbe detto di no a Conte. Dall’altra, lo stesso Renzi ha reso nota una telefonata col premier durata trenta minuti, nella quale avrebbe detto che non ci sono fatti personali», ma enormi problemi di tipo politico. Ma il volto de Il Fatto Quotidiano è di un altro parere: «Eliminiamo alcune ipocrisie: nella vita, ma anche in politica, i fatti personali ci sono sempre. Continuare a dire che non ci sono veti è un modo per rendere ancora più grottesca questa storia». Qui di seguito il video dell’intervento di Padellaro.





