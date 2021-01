Consultazioni Mattarella, Lega, FI, FdI e M5s/ Diretta crisi Governo: Renzi vs Conte

Potrebbe essere cambiato tutto, ma lo sapremo (forse) solo questa sera al termine del primo giro di Consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla complessa crisi di Governo aperta da 3 giorni (ma “in funzione” ormai da prima di Natale). Il Conte-ter dopo la giornata di ieri – e dopo il “veto” di fatto posto da Matteo Renzi ad un incarico al Premier dimissionario – sembra essere in netta discesa tra le opzioni ancora valide sul tavolo del Quirinale. Oggi pomeriggio sono attesi alle Consultazioni il gruppo compatto del Centrodestra e il Movimento 5 Stelle, ma il “giro” al Colle potrebbe non essere l’ultimo visto che non vi sono certezze attorno a nessuna delle ipotesi ‘attive’: Conte-ter, nuovo Governo politico, Governo tecnico o Elezioni anticipate.

Renzi ieri al Colle ha chiesto che il Premier incaricato non sia Giuseppe Conte, rimandando il “pallino” del gioco in casa Pd-M5s, «Se c’è maggioranza, Pd e Cinquestelle devono chiedere l’impegno di Italia Viva. E allora si discute sui contenuti. No a incarico a Conte ora, sì a un mandato esplorativo». Renzi ha poi confermato di aver ricevuto una telefonata da Conte prima di salire al Quirinale, dimostrando un elemento di “debolezza politica” di chi ancora in queste ore sta proseguendo nella trattativa a Palazzo Chigi con singoli senatori centristi o Forza Italia per allargare la platea degli europeisti-responsabili: «noi non siamo ancora disponibili all’incarico a Conte. Prima di tutto c’è da chiarire politicamente se c’è la maggioranza. Nel caso non ci sia a noi va bene un governo del Presidente», ha ribadito il leader di Italia Viva secondo fonti riportate dall’Adnkronos.

CONTE-TER O NUOVO GOVERNO? LE POSIZIONI

Nella lunga giornata di Consultazioni da Mattarella ieri le singole forze politiche hanno espresso tutte il loro “schieramento” in vista della crisi di Governo: per il Gruppo Misto (Camera e Senato), per Europeisti-Maie-Centro Democratico, per LeU e per lo stesso Partito Democratico lo schema da perseguire è il Conte-ter. Contrari invece – e disposti ad alternative come il “Governo Ursula” o il Governo tecnico – restano PiùEuropa-Azione e Italia Viva: per Emma Bonino «le componenti di Azione e +Europa non sono disponibili ad alcun tipo di continuità, ovvero ad un nuovo governo guidato da Giuseppe Conte, ma auspicano un nuovo esecutivo di orientamento europeista che lavori in particolare sul piano vaccinale, la definizione dell’utilizzo dei fondi del Recovery plan e su una revisione del sistema elettorale».

Di contro invece, tutte le altre forze che hanno già votato la fiducia la scora settimana al Governo ora dimissionario insistono sull’incarico da riaffiorare a Giuseppe Conte. Per questo motivo, si attendeva la mossa di Renzi per capire se vi fosse un possibile margine di dialogo atto a concludere la crisi di Governo senza “tecnici” o voto anticipato: questo però non è avvenuto e dall’immagine di Nicola Zingaretti, scuro in volto e senza voler rispondere ad alcuna domanda dei giornalisti al Quirinale, molto si è capito sulle quotazioni decisamente al ribasso sull’incarico a Conte. A questo punto l’ipotesi più accreditata sembra dunque un incarico “esplorativo” per una figura diversa dal Premier dimissionari, con le voci sempre più insistenti che guardano a Roberto Fico (M5s, attuale Presidente della Camera). Il Centrodestra, dal canto suo, oggi al Quirinale ribadirà il netto no al Governo Conte-ter mentre – specie Salvini, Berlusconi e Toti – si terrà una porta aperta per Governo di alto profilo che con poche riforme possano tornare a far correre il Paese dopo un mese e passa di crisi di Governo. QUI TUTTE LE OPZIONI SUL PROSSIMO GOVERNO

CALENDARIO CONSULTAZIONI: COSA SUCCEDE OGGI

Quello che potrebbe accadere questa sera, con la sintesi del Capo dello Stato al termine del primo giro di Consultazioni, è tutt’altro che “chiaro”: Mattarella potrebbe “osare” e affidare lo stesso a Conte il mandato per verificare se la trattativa coi responsabili sia a buon punto. Siccome tale probabilità è sempre più minima, dopo le ultime “bordate” di Renzi, la soluzione potrebbe essere quella di Fico incaricato Premier per valutare se vi siano maggioranze in essere con un secondo giro di Consultazioni: a quel punto però resta ancora altamente improbabile che né Conte-ter né Governo Fico (o Di Maio) abbiano i numeri per Governare.

Ecco allora scattare il possibile “piano B” per Mattarella, con la discesa in campo di Berlusconi e del Centrodestra: potrebbe esserci la convergenza dei voti (esclusa forse Giorgia Meloni, restia a Governi “di unità nazionale”) per un Presidente di discontinuità. Fuori Conte, dentro il nome sempre più “forte” di Marta Cartabia (ex Corte Costituzionale), in alternativa Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina con un “super” Ministro dell’Economia come Mario Draghi o Fabio Panetta della BCE (come riporta il “rumors” di Dagospia). Se sia fantapolitica o meno lo capiremo forse già da questa sera, quando Mattarella esprimerà la sua sintesi al termine delle Consultazioni: ecco dunque il calendario della giornata al Quirinale che comincerà solo nel pomeriggio per via dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione previsto per questa mattina.

ore 16.00

Delegazione Centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza-UDC, Lega, Idea e Cambiamo!, Noi con l’Italia – USEI

ore 17.00

Movimento 5 Stelle





© RIPRODUZIONE RISERVATA