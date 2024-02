Padova: mamma 41enne uccisa a coltellate/ Si cerca il marito di Sara Buratin, forse suicida nel Bacchiglione

Padova: mamma 41enne uccisa a coltellate

Nella provincia di Padova, precisamente nel comune di Bovolenta, è stata uccisa nella tarda mattinata dal 27 febbraio una mamma 41enne, poi identificata come Sara Buratin. A dare l’allarme sarebbe stata la madre della vittima, peraltro proprietaria dell’immobile in cui viveva la figlia con il marito, il 39enne Alberto Pittarello, che ha trovato il suo corpo senza vita nel cortile, lanciando immediatamente l’allarme. Ancora ignoto cosa sia successo concretamente a Sara Buratin, la mamma 41enne uccisa in provincia di Padova, mentre gli inquirenti si stanno concentrando attorno alla figura del marito Pittarello, scomparso nel nulla e con il quale era stata vista litigare solo alcuni giorni fa.

Gli inquirenti cercano il marito di Sara Buratin che potrebbe essersi suicidato

Insomma, il ritrovamento di Sara Buratin, la mamma 41enne di Padova, è stato fatto da sua madre nel primo pomeriggio di oggi, mentre secondo le prime analisi sul corpo l’omicidio si sarebbe verificato solo alcune ore prima, nella tarda mattinata. Sul corpo la vittima presenta diverse coltellate, tutte inflitte sopra la cintura. La violenza si sarebbe perpetrata proprio all’interno di quella stessa abitazione su viale Italia, peraltro a pochi passi dalla caserma locale dei carabinieri, ora posta sotto sequestro per le indagini e le analisi del caso.

Come spesso accade quando viene uccisa una donna, le indagini si stanno ora concentrando attorno al marito della mamma 41enne di Padova, Alberto Pittarello, che risulta essere scomparso e non raggiungibile almeno dalla morte di Sara Buratin. La coppia, infatti, era stata sentita litigare nei giorni scorsi da un vicino di casa, mentre anche la madre della vittima era al corrente che ci fossero dei problemi coniugali, non meglio definiti. Le ricerche del marito della mamma 41enne uccisa a Padova si starebbero concentrando sull’argine sinistro del fiume Bacchiglione, dove un passante ha segnalato la presenza di tracce di pneumatici che terminano in acqua. L’potesi è che Pittarello potrebbe aver ucciso Sara Buratin, per poi decidere a sua volta di farla finita, gettandosi con la sua vettura all’interno del fiume. Le ricerche sono complicate dalla forte corrente che rende complesso sondare il fiume in profondità.











