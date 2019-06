Padre e figlia di 2 anni morti annegati nel Rio Grande/ Foto ricorda il piccolo Aylan

Migranti, padre e figlia di due anni morti annegati nel Rio Grande mentre tentavano di raggiungere il Texas: una delle prime foto scattate ricorda molto da vicino quella del piccolo Aylan, il bimbo siriano rinvenuto senza vita su una spiaggia turca nel 2015. Come Aylan, che insieme alla famiglia tentava di raggiungere la Grecia, Oscar Ramirez e la figlioletta hanno tentato la pericolosa traversata tra le città di Matamoros e Brownsville: la corrente del fiume li ha trascinati via e sono stati trovati senza vita centinaia di metri a valle da dove avevano effettuato il tentativo. Un dramma che sta facendo il giro dei social, con la foto della giornalista Julia Le Duc (quotidiano La Jornada) che stringe il cuore: padre e figlia immersi proni nel fiume con i volti in acqua, il genitore che abbraccia la piccola, che a sua volta è rimasta aggrappata alla sua guida fino all’ultimo respiro. Una tragedia che accende ancora una volta i riflettori sulla situazione dei migranti del Centro America, che fuggono verso gli Stati Uniti d’America per lasciarsi alle spalle violenza e povertà.

Secondo quanto riportato da La Jornada, Ramirez aveva provato a chiedere asilo alle autorità Usa e domenica ha provato a nuotare verso il Texas insieme alla figlia, la piccola Valeria. Un funzionario del governo di Tamaulipas ha confermato i dettagli dell’incidente: altri morti dopo i 283 decessi registrati nel 2018. E non è la prima volta che il Rio Grande fa da scenario a un dramma: ad aprile un adulto e tre bambini sono morti poiché la zattera sulla quale viaggiavano si è rovesciata. La famiglia di Ramirez ha fatto scattare l’allarme immediatamente, ma dei due corpi nessuna traccia: domenica sera è giunta la sospensione delle ricerche, lunedì la macabra scoperta. I funzionari dell’immigrazione e della protezione civile avevano avvertito i migranti dei possibili pericoli, con le correnti del Rio Grande che sono molto forti: «E’ un fiume molto profondo e molto pericoloso», ha spiegato la giornalista Le Duc. Rosa Ramirez, che ha perso il figlio e la nipote, ha spiegato: «L’ho implorato di non andare, ma voleva raccogliere soldi per costruire una casa».

Salvadoran migrant Oscar Ramirez & daughter, Valeria, 24mos. drowned in Rio Grande trying to make it to America. 6/24/19

Syrian Refugee Alan Kurdi drowned in Mediterranean trying to make it to Europe

Sorry this is graphic, but don’t look away. Lament.https://t.co/q9ow1dmbkd pic.twitter.com/N8FgDZ4is0

— Alan Cross (@AlanLCross) 25 giugno 2019