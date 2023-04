PADRE ENZO FORTUNATO, CHI È/ “In Ucraina ho trovato dolore e speranza”

Padre Enzo Fortunato a Oggi è un altro giorno dopo il viaggio in Ucraina. «Lì ho trovato dolore e speranza. Abbiamo incontrato i soldati nell’ospedale di Leopoli, siamo stati nelle scuole. È un paese martire, ma ho visto il sorriso di tanti bambini». Dopo aver mandato un abbraccio a Papa Francesco, ricoverato in ospedale ma prossimo alle dimissioni, ha parlato anche del libro in cui parla proprio del Santo Padre.

Ma c’è sempre spazio per condividere le lezioni imparate. «Non giudicare è libertà. A volte il male fa rumore, mentre il bene è silenzioso, ma nel nostro Paese ce n’è tantissimo. Io ogni sera parlo alle persone sulla mia pagina Facebook. Questa è l’Italia bella e buona, che vuole bene al Papa e alla Chiesa», ha concluso Padre Enzo Fortunato. (agg. di Silvana Palazzo)

Padre Enzo Fortunato, chi è il frate e giornalista

Padre Enzo Fortunato sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 31 marzo, di Oggi è un altro giorno. Appena rientrato dall’Ucraina, è autore del libro “Processo a Francesco”, un volume che mette a confronto la vita di Papa Bergoglio con quella di San Francesco che nel corso della sua esistenza dovette passare attraverso tre processi. Padre Enzo Fortunato è frate minore conventuale, giornalista e scrittore.

Nato a Northampton, in Inghilterra, il 24 novembre del 1966, da una famiglia proveniente dalla Costiera Amalfitana. È stato ordinato sacerdote nel 1994 nel Duomo di Scala, suo paese d’origine Dal 1997 al 2021 è stato direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi e della rivista “San Francesco”. Nel 2003 ha ideato Con il cuore, nel nome di Francesco, il programma solidale che ogni anno va in onda su Rai 1.

Padre Enzo Fortunato, conduttore in tv

Dal 2011 Padre Enzo Fortunato è tra i conduttori del programma “Tg1 dialogo”, in onda il sabato alle 8.20 su Rai 1, mentre su Radio Rai 1 conduce “In viaggio con Francesco”. Nel 2012 ha ricevuto il premio internazionale del giornalismo Biagio Agnes. Ha collaborato con “L’Osservatore Romano” e scrive per “Avvenire”, “Corriere della Sera”, “Huffington Post” e “Quotidiano Nazionale”. Per Mondadori ha scritto “Vado da Francesco” (2014), “Francesco il ribelle” (2018), “La Tunica e la Tonaca” (2020), “Buongiorno Brava Gente” (2021) e “Processo a Papa Francesco” (2023). Sul suo ultimo libro ha detto: “Si tratta del cammino che portò il poverello a dimettersi dalla guida del suo stesso ordine”.

